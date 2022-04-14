QUAI (QUAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in QUAI (QUAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

QUAI (QUAI) Informatie Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world's first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security. Officiële website: https://qu.ai/ Whitepaper: https://qu.ai/litepaper Block explorer: https://quaiscan.io

QUAI (QUAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor QUAI (QUAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 26.42M $ 26.42M $ 26.42M Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 782.48M $ 782.48M $ 782.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 101.31M $ 101.31M $ 101.31M Hoogste ooit: $ 0.3676 $ 0.3676 $ 0.3676 Laagste ooit: $ 0.03405049730673305 $ 0.03405049730673305 $ 0.03405049730673305 Huidige prijs: $ 0.03377 $ 0.03377 $ 0.03377 Meer informatie over QUAI (QUAI) prijs

QUAI (QUAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van QUAI (QUAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QUAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QUAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QUAI begrijpt, kun je de live prijs van QUAI token verkennen!

QUAI (QUAI) Prijsgeschiedenis Door de QUAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de QUAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van QUAI Wil je weten waar je QUAI naartoe gaat? Onze QUAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QUAI token!

