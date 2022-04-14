RichQUACK (QUACK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RichQUACK (QUACK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RichQUACK (QUACK) Informatie QUACK is 100% community-driven, governance-based, and transparent. The first of its kind, Hyper-Deflationary Token with Real Utility. Make the most out of your crypto with QUACK: Invest. Build. Earn. Win. QUACK is building a community of people that are ready to work hard and contribute towards that goal is a priority. We aim to become the future of a safe and secure investing and fundraising platform, where you can also win a jackpot raffle for holding, and play lotto that pays out every hour, day, week and month. Officiële website: https://www.richquack.com Whitepaper: https://www.richquack.com/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0xD74b782E05AA25c50e7330Af541d46E18f36661C Koop nu QUACK!

RichQUACK (QUACK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RichQUACK (QUACK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.55M $ 15.55M $ 15.55M Totale voorraad: $ 46,775.86T $ 46,775.86T $ 46,775.86T Circulerende voorraad: $ 44,085.96T $ 44,085.96T $ 44,085.96T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.50M $ 16.50M $ 16.50M Hoogste ooit: $ 0.000000009 $ 0.000000009 $ 0.000000009 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0000000003528 $ 0.0000000003528 $ 0.0000000003528 Meer informatie over RichQUACK (QUACK) prijs

RichQUACK (QUACK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RichQUACK (QUACK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QUACK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QUACK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QUACK begrijpt, kun je de live prijs van QUACK token verkennen!

Hoe koop je QUACK? Wil je RichQUACK (QUACK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om QUACK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je QUACK koopt op MEXC!

RichQUACK (QUACK) Prijsgeschiedenis Door de QUACK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de QUACK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van QUACK Wil je weten waar je QUACK naartoe gaat? Onze QUACK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QUACK token!

