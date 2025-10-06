BeursDEX+
De live Invesco QQQ prijs vandaag is 616.49 USD. Volg realtime QQQON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de QQQON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Invesco QQQ logo

Invesco QQQ koers(QQQON)

1 QQQON naar USD live prijs:

$616.49
$616.49$616.49
-1.38%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:34:30 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 613.27
$ 613.27$ 613.27
24u laag
$ 627.8
$ 627.8$ 627.8
24u hoog

$ 613.27
$ 613.27$ 613.27

$ 627.8
$ 627.8$ 627.8

$ 639.163267863106
$ 639.163267863106$ 639.163267863106

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

-0.13%

-1.38%

-3.19%

-3.19%

Invesco QQQ (QQQON) real-time prijs is $ 616.49. De afgelopen 24 uur werd er QQQON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 613.27 en een hoogtepunt van $ 627.8, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QQQON hoogste prijs aller tijden is $ 639.163267863106, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 566.7159774974706 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QQQON met -0.13% veranderd in het afgelopen uur, -1.38% in de afgelopen 24 uur en -3.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Invesco QQQ (QQQON) Marktinformatie

No.791

$ 18.88M
$ 18.88M$ 18.88M

$ 55.87K
$ 55.87K$ 55.87K

$ 18.88M
$ 18.88M$ 18.88M

30.63K
30.63K 30.63K

30,629.11421785
30,629.11421785 30,629.11421785

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Invesco QQQ is $ 18.88M, met een handelsvolume van $ 55.87K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QQQON is 30.63K, met een totale voorraad van 30629.11421785. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 18.88M.

Invesco QQQ (QQQON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Invesco QQQ prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -8.6266-1.38%
30 dagen$ +8.87+1.45%
60 dagen$ +96.49+18.55%
90 dagen$ +96.49+18.55%
Invesco QQQ prijswijziging vandaag

QQQON registreerde vandaag een verandering van $ -8.6266 (-1.38%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Invesco QQQ 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +8.87 (+1.45%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Invesco QQQ 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,QQQON zien we een verandering van $ +96.49 (+18.55%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Invesco QQQ 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +96.49 (+18.55%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Invesco QQQ (QQQON) bekijken?

Bekijk nu de Invesco QQQprijsgeschiedenispagina.

Wat is Invesco QQQ (QQQON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeInvesco QQQ investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van QQQON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Invesco QQQ lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Invesco QQQ aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Invesco QQQ Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Invesco QQQ (QQQON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Invesco QQQ (QQQON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Invesco QQQ te bekijken.

Bekijk nu de Invesco QQQ prijsvoorspelling !

Invesco QQQ (QQQON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Invesco QQQ (QQQON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van QQQON token !

Hoe koop je Invesco QQQ (QQQON)?

Op zoek naar Hoe koop je Invesco QQQ? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Invesco QQQ gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

QQQON naar lokale valuta's

1 Invesco QQQ(QQQON) naar VND
16,222,934.35
1 Invesco QQQ(QQQON) naar AUD
A$949.3946
1 Invesco QQQ(QQQON) naar GBP
468.5324
1 Invesco QQQ(QQQON) naar EUR
536.3463
1 Invesco QQQ(QQQON) naar USD
$616.49
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MYR
RM2,583.0931
1 Invesco QQQ(QQQON) naar TRY
25,954.229
1 Invesco QQQ(QQQON) naar JPY
¥94,322.97
1 Invesco QQQ(QQQON) naar ARS
ARS$898,669.8028
1 Invesco QQQ(QQQON) naar RUB
50,132.9668
1 Invesco QQQ(QQQON) naar INR
54,658.0034
1 Invesco QQQ(QQQON) naar IDR
Rp10,274,829.2234
1 Invesco QQQ(QQQON) naar PHP
36,286.6014
1 Invesco QQQ(QQQON) naar EGP
￡E.29,227.7909
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BRL
R$3,329.046
1 Invesco QQQ(QQQON) naar CAD
C$869.2509
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BDT
75,150.131
1 Invesco QQQ(QQQON) naar NGN
889,595.07
1 Invesco QQQ(QQQON) naar COP
$2,380,267.89
1 Invesco QQQ(QQQON) naar ZAR
R.10,776.2452
1 Invesco QQQ(QQQON) naar UAH
25,941.8992
1 Invesco QQQ(QQQON) naar TZS
T.Sh.1,514,715.93
1 Invesco QQQ(QQQON) naar VES
Bs137,477.27
1 Invesco QQQ(QQQON) naar CLP
$583,199.54
1 Invesco QQQ(QQQON) naar PKR
Rs174,294.0528
1 Invesco QQQ(QQQON) naar KZT
323,102.409
1 Invesco QQQ(QQQON) naar THB
฿20,060.5846
1 Invesco QQQ(QQQON) naar TWD
NT$19,061.8708
1 Invesco QQQ(QQQON) naar AED
د.إ2,262.5183
1 Invesco QQQ(QQQON) naar CHF
Fr499.3569
1 Invesco QQQ(QQQON) naar HKD
HK$4,790.1273
1 Invesco QQQ(QQQON) naar AMD
֏235,838.2495
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MAD
.د.م5,739.5219
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MXN
$11,509.8683
1 Invesco QQQ(QQQON) naar SAR
ريال2,311.8375
1 Invesco QQQ(QQQON) naar ETB
Br94,292.1455
1 Invesco QQQ(QQQON) naar KES
KSh79,644.3431
1 Invesco QQQ(QQQON) naar JOD
د.أ437.09141
1 Invesco QQQ(QQQON) naar PLN
2,281.013
1 Invesco QQQ(QQQON) naar RON
лв2,724.8858
1 Invesco QQQ(QQQON) naar SEK
kr5,905.9742
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BGN
лв1,048.033
1 Invesco QQQ(QQQON) naar HUF
Ft208,059.2101
1 Invesco QQQ(QQQON) naar CZK
13,069.588
1 Invesco QQQ(QQQON) naar KWD
د.ك189.26243
1 Invesco QQQ(QQQON) naar ILS
2,015.9223
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BOB
Bs4,259.9459
1 Invesco QQQ(QQQON) naar AZN
1,048.033
1 Invesco QQQ(QQQON) naar TJS
SM5,684.0378
1 Invesco QQQ(QQQON) naar GEL
1,676.8528
1 Invesco QQQ(QQQON) naar AOA
Kz562,485.476
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BHD
.د.ب232.41673
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BMD
$616.49
1 Invesco QQQ(QQQON) naar DKK
kr4,001.0201
1 Invesco QQQ(QQQON) naar HNL
L16,238.3466
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MUR
28,370.8698
1 Invesco QQQ(QQQON) naar NAD
$10,720.7611
1 Invesco QQQ(QQQON) naar NOK
kr6,306.6927
1 Invesco QQQ(QQQON) naar NZD
$1,091.1873
1 Invesco QQQ(QQQON) naar PAB
B/.616.49
1 Invesco QQQ(QQQON) naar PGK
K2,620.0825
1 Invesco QQQ(QQQON) naar QAR
ر.ق2,244.0236
1 Invesco QQQ(QQQON) naar RSD
дин.62,918.9694
1 Invesco QQQ(QQQON) naar UZS
soʻm7,339,165.4924
1 Invesco QQQ(QQQON) naar ALL
L51,852.9739
1 Invesco QQQ(QQQON) naar ANG
ƒ1,103.5171
1 Invesco QQQ(QQQON) naar AWG
ƒ1,103.5171
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BBD
$1,232.98
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BAM
KM1,048.033
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BIF
Fr1,818,029.01
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BND
$801.437
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BSD
$616.49
1 Invesco QQQ(QQQON) naar JMD
$98,965.1397
1 Invesco QQQ(QQQON) naar KHR
2,475,860.8294
1 Invesco QQQ(QQQON) naar KMF
Fr262,624.74
1 Invesco QQQ(QQQON) naar LAK
13,401,956.2537
1 Invesco QQQ(QQQON) naar LKR
රු187,893.8222
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MDL
L10,560.4737
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MGA
Ar2,776,979.205
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MOP
P4,931.92
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MVR
9,493.946
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MWK
MK1,070,294.4539
1 Invesco QQQ(QQQON) naar MZN
MT39,424.5355
1 Invesco QQQ(QQQON) naar NPR
रु87,455.2714
1 Invesco QQQ(QQQON) naar PYG
4,372,147.08
1 Invesco QQQ(QQQON) naar RWF
Fr894,526.99
1 Invesco QQQ(QQQON) naar SBD
$5,073.7127
1 Invesco QQQ(QQQON) naar SCR
8,291.7905
1 Invesco QQQ(QQQON) naar SRD
$23,734.865
1 Invesco QQQ(QQQON) naar SVC
$5,394.2875
1 Invesco QQQ(QQQON) naar SZL
L10,726.926
1 Invesco QQQ(QQQON) naar TMT
m2,163.8799
1 Invesco QQQ(QQQON) naar TND
د.ت1,811.24762
1 Invesco QQQ(QQQON) naar TTD
$4,179.8022
1 Invesco QQQ(QQQON) naar UGX
Sh2,147,851.16
1 Invesco QQQ(QQQON) naar XAF
Fr352,015.79
1 Invesco QQQ(QQQON) naar XCD
$1,664.523
1 Invesco QQQ(QQQON) naar XOF
Fr352,015.79
1 Invesco QQQ(QQQON) naar XPF
Fr63,498.47
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BWP
P8,322.615
1 Invesco QQQ(QQQON) naar BZD
$1,239.1449
1 Invesco QQQ(QQQON) naar CVE
$59,263.1837
1 Invesco QQQ(QQQON) naar DJF
Fr109,118.73
1 Invesco QQQ(QQQON) naar DOP
$39,615.6474
1 Invesco QQQ(QQQON) naar DZD
د.ج80,667.7165
1 Invesco QQQ(QQQON) naar FJD
$1,405.5972
1 Invesco QQQ(QQQON) naar GNF
Fr5,360,380.55
1 Invesco QQQ(QQQON) naar GTQ
Q4,722.3134
1 Invesco QQQ(QQQON) naar GYD
$128,969.708
1 Invesco QQQ(QQQON) naar ISK
kr77,677.74

Invesco QQQ bron

Voor een beter begrip van Invesco QQQ kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Invesco QQQ
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Invesco QQQ

Hoeveel is Invesco QQQ (QQQON) vandaag waard?
De live QQQON prijs in USD is 616.49 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige QQQON naar USD prijs?
De huidige prijs van QQQON naar USD is $ 616.49. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Invesco QQQ?
De marktkapitalisatie van QQQON is $ 18.88M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van QQQON?
De circulerende voorraad van QQQON is 30.63K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van QQQON?
QQQON bereikte een ATH-prijs van 639.163267863106 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van QQQON?
QQQON zag een ATL-prijs van 566.7159774974706 USD.
Wat is het handelsvolume van QQQON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van QQQON is $ 55.87K USD.
Zal QQQON dit jaar hoger gaan?
QQQON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de QQQON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:34:30 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

