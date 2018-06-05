QuarkChain (QKC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in QuarkChain (QKC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

QuarkChain (QKC) Informatie The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS. Officiële website: https://quarkchain.io/ Whitepaper: https://quarkchain.io/wp-content/uploads/2018/11/QUARK-CHAIN-Public-Version-0.3.5.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xea26c4ac16d4a5a106820bc8aee85fd0b7b2b664 Koop nu QKC!

QuarkChain (QKC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor QuarkChain (QKC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.93M $ 44.93M $ 44.93M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 7.16B $ 7.16B $ 7.16B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 62.72M $ 62.72M $ 62.72M Hoogste ooit: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Laagste ooit: $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 $ 0.00136475646408 Huidige prijs: $ 0.006272 $ 0.006272 $ 0.006272 Meer informatie over QuarkChain (QKC) prijs

QuarkChain (QKC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van QuarkChain (QKC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QKC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QKC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QKC begrijpt, kun je de live prijs van QKC token verkennen!

Hoe koop je QKC? Wil je QuarkChain (QKC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om QKC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je QKC koopt op MEXC!

QuarkChain (QKC) Prijsgeschiedenis Door de QKC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de QKC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van QKC Wil je weten waar je QKC naartoe gaat? Onze QKC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QKC token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!