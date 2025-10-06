BeursDEX+
De live Qualcomm prijs vandaag is 173.27 USD. Volg realtime QCOMON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de QCOMON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over QCOMON

QCOMON Prijsinformatie

Wat is QCOMON

QCOMON officiële website

QCOMON tokenomie

QCOMON Prijsvoorspelling

QCOMON Geschiedenis

QCOMON koopgids

QCOMON-naar-Fiat valutaconversie

QCOMON spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Qualcomm logo

Qualcomm koers(QCOMON)

1 QCOMON naar USD live prijs:

$173.32
$173.32$173.32
-2.43%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:34:22 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 171.27
$ 171.27$ 171.27
24u laag
$ 179.65
$ 179.65$ 179.65
24u hoog

$ 171.27
$ 171.27$ 171.27

$ 179.65
$ 179.65$ 179.65

$ 204.5997025830302
$ 204.5997025830302$ 204.5997025830302

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269$ 153.0239195419269

-0.36%

-2.42%

-5.36%

-5.36%

Qualcomm (QCOMON) real-time prijs is $ 173.27. De afgelopen 24 uur werd er QCOMON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 171.27 en een hoogtepunt van $ 179.65, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QCOMON hoogste prijs aller tijden is $ 204.5997025830302, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 153.0239195419269 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QCOMON met -0.36% veranderd in het afgelopen uur, -2.42% in de afgelopen 24 uur en -5.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Qualcomm (QCOMON) Marktinformatie

No.2194

$ 839.23K
$ 839.23K$ 839.23K

$ 58.91K
$ 58.91K$ 58.91K

$ 839.23K
$ 839.23K$ 839.23K

4.84K
4.84K 4.84K

4,843.48134836
4,843.48134836 4,843.48134836

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Qualcomm is $ 839.23K, met een handelsvolume van $ 58.91K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QCOMON is 4.84K, met een totale voorraad van 4843.48134836. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 839.23K.

Qualcomm (QCOMON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Qualcomm prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -4.3166-2.42%
30 dagen$ +1.92+1.12%
60 dagen$ +73.27+73.27%
90 dagen$ +73.27+73.27%
Qualcomm prijswijziging vandaag

QCOMON registreerde vandaag een verandering van $ -4.3166 (-2.42%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Qualcomm 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +1.92 (+1.12%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Qualcomm 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,QCOMON zien we een verandering van $ +73.27 (+73.27%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Qualcomm 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +73.27 (+73.27%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Qualcomm (QCOMON) bekijken?

Bekijk nu de Qualcommprijsgeschiedenispagina.

Wat is Qualcomm (QCOMON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeQualcomm investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van QCOMON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Qualcomm lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Qualcomm aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Qualcomm Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Qualcomm (QCOMON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Qualcomm (QCOMON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Qualcomm te bekijken.

Bekijk nu de Qualcomm prijsvoorspelling !

Qualcomm (QCOMON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Qualcomm (QCOMON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van QCOMON token !

Hoe koop je Qualcomm (QCOMON)?

Op zoek naar Hoe koop je Qualcomm? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Qualcomm gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

QCOMON naar lokale valuta's

1 Qualcomm(QCOMON) naar VND
4,559,600.05
1 Qualcomm(QCOMON) naar AUD
A$266.8358
1 Qualcomm(QCOMON) naar GBP
131.6852
1 Qualcomm(QCOMON) naar EUR
150.7449
1 Qualcomm(QCOMON) naar USD
$173.27
1 Qualcomm(QCOMON) naar MYR
RM726.0013
1 Qualcomm(QCOMON) naar TRY
7,294.667
1 Qualcomm(QCOMON) naar JPY
¥26,510.31
1 Qualcomm(QCOMON) naar ARS
ARS$252,579.1444
1 Qualcomm(QCOMON) naar RUB
14,090.3164
1 Qualcomm(QCOMON) naar INR
15,362.1182
1 Qualcomm(QCOMON) naar IDR
Rp2,887,832.1782
1 Qualcomm(QCOMON) naar PHP
10,198.6722
1 Qualcomm(QCOMON) naar EGP
￡E.8,214.7307
1 Qualcomm(QCOMON) naar BRL
R$935.658
1 Qualcomm(QCOMON) naar CAD
C$244.3107
1 Qualcomm(QCOMON) naar BDT
21,121.613
1 Qualcomm(QCOMON) naar NGN
250,028.61
1 Qualcomm(QCOMON) naar COP
$668,995.47
1 Qualcomm(QCOMON) naar ZAR
R.3,028.7596
1 Qualcomm(QCOMON) naar UAH
7,291.2016
1 Qualcomm(QCOMON) naar TZS
T.Sh.425,724.39
1 Qualcomm(QCOMON) naar VES
Bs38,639.21
1 Qualcomm(QCOMON) naar CLP
$163,913.42
1 Qualcomm(QCOMON) naar PKR
Rs48,986.8944
1 Qualcomm(QCOMON) naar KZT
90,810.807
1 Qualcomm(QCOMON) naar THB
฿5,638.2058
1 Qualcomm(QCOMON) naar TWD
NT$5,357.5084
1 Qualcomm(QCOMON) naar AED
د.إ635.9009
1 Qualcomm(QCOMON) naar CHF
Fr140.3487
1 Qualcomm(QCOMON) naar HKD
HK$1,346.3079
1 Qualcomm(QCOMON) naar AMD
֏66,284.4385
1 Qualcomm(QCOMON) naar MAD
.د.م1,613.1437
1 Qualcomm(QCOMON) naar MXN
$3,234.9509
1 Qualcomm(QCOMON) naar SAR
ريال649.7625
1 Qualcomm(QCOMON) naar ETB
Br26,501.6465
1 Qualcomm(QCOMON) naar KES
KSh22,384.7513
1 Qualcomm(QCOMON) naar JOD
د.أ122.84843
1 Qualcomm(QCOMON) naar PLN
641.099
1 Qualcomm(QCOMON) naar RON
лв765.8534
1 Qualcomm(QCOMON) naar SEK
kr1,659.9266
1 Qualcomm(QCOMON) naar BGN
лв294.559
1 Qualcomm(QCOMON) naar HUF
Ft58,476.8923
1 Qualcomm(QCOMON) naar CZK
3,673.324
1 Qualcomm(QCOMON) naar KWD
د.ك53.19389
1 Qualcomm(QCOMON) naar ILS
566.5929
1 Qualcomm(QCOMON) naar BOB
Bs1,197.2957
1 Qualcomm(QCOMON) naar AZN
294.559
1 Qualcomm(QCOMON) naar TJS
SM1,597.5494
1 Qualcomm(QCOMON) naar GEL
471.2944
1 Qualcomm(QCOMON) naar AOA
Kz158,091.548
1 Qualcomm(QCOMON) naar BHD
.د.ب65.32279
1 Qualcomm(QCOMON) naar BMD
$173.27
1 Qualcomm(QCOMON) naar DKK
kr1,124.5223
1 Qualcomm(QCOMON) naar HNL
L4,563.9318
1 Qualcomm(QCOMON) naar MUR
7,973.8854
1 Qualcomm(QCOMON) naar NAD
$3,013.1653
1 Qualcomm(QCOMON) naar NOK
kr1,772.5521
1 Qualcomm(QCOMON) naar NZD
$306.6879
1 Qualcomm(QCOMON) naar PAB
B/.173.27
1 Qualcomm(QCOMON) naar PGK
K736.3975
1 Qualcomm(QCOMON) naar QAR
ر.ق630.7028
1 Qualcomm(QCOMON) naar RSD
дин.17,683.9362
1 Qualcomm(QCOMON) naar UZS
soʻm2,062,737.7652
1 Qualcomm(QCOMON) naar ALL
L14,573.7397
1 Qualcomm(QCOMON) naar ANG
ƒ310.1533
1 Qualcomm(QCOMON) naar AWG
ƒ310.1533
1 Qualcomm(QCOMON) naar BBD
$346.54
1 Qualcomm(QCOMON) naar BAM
KM294.559
1 Qualcomm(QCOMON) naar BIF
Fr510,973.23
1 Qualcomm(QCOMON) naar BND
$225.251
1 Qualcomm(QCOMON) naar BSD
$173.27
1 Qualcomm(QCOMON) naar JMD
$27,815.0331
1 Qualcomm(QCOMON) naar KHR
695,862.7162
1 Qualcomm(QCOMON) naar KMF
Fr73,813.02
1 Qualcomm(QCOMON) naar LAK
3,766,739.0551
1 Qualcomm(QCOMON) naar LKR
රු52,809.2306
1 Qualcomm(QCOMON) naar MDL
L2,968.1151
1 Qualcomm(QCOMON) naar MGA
Ar780,494.715
1 Qualcomm(QCOMON) naar MOP
P1,386.16
1 Qualcomm(QCOMON) naar MVR
2,668.358
1 Qualcomm(QCOMON) naar MWK
MK300,815.7797
1 Qualcomm(QCOMON) naar MZN
MT11,080.6165
1 Qualcomm(QCOMON) naar NPR
रु24,580.0822
1 Qualcomm(QCOMON) naar PYG
1,228,830.84
1 Qualcomm(QCOMON) naar RWF
Fr251,414.77
1 Qualcomm(QCOMON) naar SBD
$1,426.0121
1 Qualcomm(QCOMON) naar SCR
2,330.4815
1 Qualcomm(QCOMON) naar SRD
$6,670.895
1 Qualcomm(QCOMON) naar SVC
$1,516.1125
1 Qualcomm(QCOMON) naar SZL
L3,014.898
1 Qualcomm(QCOMON) naar TMT
m608.1777
1 Qualcomm(QCOMON) naar TND
د.ت509.06726
1 Qualcomm(QCOMON) naar TTD
$1,174.7706
1 Qualcomm(QCOMON) naar UGX
Sh603,672.68
1 Qualcomm(QCOMON) naar XAF
Fr98,937.17
1 Qualcomm(QCOMON) naar XCD
$467.829
1 Qualcomm(QCOMON) naar XOF
Fr98,937.17
1 Qualcomm(QCOMON) naar XPF
Fr17,846.81
1 Qualcomm(QCOMON) naar BWP
P2,339.145
1 Qualcomm(QCOMON) naar BZD
$348.2727
1 Qualcomm(QCOMON) naar CVE
$16,656.4451
1 Qualcomm(QCOMON) naar DJF
Fr30,668.79
1 Qualcomm(QCOMON) naar DOP
$11,134.3302
1 Qualcomm(QCOMON) naar DZD
د.ج22,672.3795
1 Qualcomm(QCOMON) naar FJD
$395.0556
1 Qualcomm(QCOMON) naar GNF
Fr1,506,582.65
1 Qualcomm(QCOMON) naar GTQ
Q1,327.2482
1 Qualcomm(QCOMON) naar GYD
$36,248.084
1 Qualcomm(QCOMON) naar ISK
kr21,832.02

Qualcomm bron

Voor een beter begrip van Qualcomm kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Qualcomm
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Qualcomm

Hoeveel is Qualcomm (QCOMON) vandaag waard?
De live QCOMON prijs in USD is 173.27 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige QCOMON naar USD prijs?
De huidige prijs van QCOMON naar USD is $ 173.27. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Qualcomm?
De marktkapitalisatie van QCOMON is $ 839.23K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van QCOMON?
De circulerende voorraad van QCOMON is 4.84K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van QCOMON?
QCOMON bereikte een ATH-prijs van 204.5997025830302 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van QCOMON?
QCOMON zag een ATL-prijs van 153.0239195419269 USD.
Wat is het handelsvolume van QCOMON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van QCOMON is $ 58.91K USD.
Zal QCOMON dit jaar hoger gaan?
QCOMON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de QCOMON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:34:22 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

QCOMON-naar-USD calculator

Bedrag

QCOMON
QCOMON
USD
USD

1 QCOMON = 173.27 USD

Handel in QCOMON

QCOMON/USDT
$173.32
$173.32$173.32
-2.42%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

