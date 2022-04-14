Pixer Eternity (PXT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pixer Eternity (PXT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pixer Eternity (PXT) Informatie Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market. Officiële website: https://pixer.club/ Whitepaper: https://pixer-eternity.gitbook.io/pixer-eternity/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xeb79c85c6d633ae81c97be71e1691ee7dc6e132d

Pixer Eternity (PXT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pixer Eternity (PXT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.12B $ 3.12B $ 3.12B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M Hoogste ooit: $ 1.4058 $ 1.4058 $ 1.4058 Laagste ooit: $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 $ 0.001100784672810677 Huidige prijs: $ 0.000469 $ 0.000469 $ 0.000469 Meer informatie over Pixer Eternity (PXT) prijs

Pixer Eternity (PXT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pixer Eternity (PXT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PXT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PXT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PXT begrijpt, kun je de live prijs van PXT token verkennen!

Pixer Eternity (PXT) Prijsgeschiedenis Door de PXT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PXT prijsgeschiedenis!

