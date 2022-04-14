EPNS (PUSH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in EPNS (PUSH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

EPNS (PUSH) Informatie Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications. Officiële website: https://push.org/ Whitepaper: https://push.org/docs Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE

EPNS (PUSH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor EPNS (PUSH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Hoogste ooit: $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 Laagste ooit: $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 Huidige prijs: $ 0.03213 $ 0.03213 $ 0.03213 Meer informatie over EPNS (PUSH) prijs

EPNS (PUSH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van EPNS (PUSH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUSH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUSH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUSH begrijpt, kun je de live prijs van PUSH token verkennen!

EPNS (PUSH) Prijsgeschiedenis Door de PUSH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PUSH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PUSH Wil je weten waar je PUSH naartoe gaat? Onze PUSH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUSH token!

