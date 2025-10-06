BeursDEX+
De live I love puppies prijs vandaag is 0.0000000000001001 USD. Volg realtime PUPPIES1 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PUPPIES1 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PUPPIES1

PUPPIES1 Prijsinformatie

Wat is PUPPIES1

PUPPIES1 officiële website

PUPPIES1 tokenomie

PUPPIES1 Prijsvoorspelling

PUPPIES1 Geschiedenis

PUPPIES1 koopgids

PUPPIES1-naar-Fiat valutaconversie

PUPPIES1 spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

I love puppies logo

I love puppies koers(PUPPIES1)

1 PUPPIES1 naar USD live prijs:

$0.0000000000001001
$0.0000000000001001$0.0000000000001001
0.00%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 02:11:45 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000000000001001
$ 0.0000000000001001$ 0.0000000000001001
24u laag
$ 0.0000000000001173
$ 0.0000000000001173$ 0.0000000000001173
24u hoog

$ 0.0000000000001001
$ 0.0000000000001001$ 0.0000000000001001

$ 0.0000000000001173
$ 0.0000000000001173$ 0.0000000000001173

$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000339902443$ 0.000000000339902443

$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317

0.00%

0.00%

-33.58%

-33.58%

I love puppies (PUPPIES1) real-time prijs is $ 0.0000000000001001. De afgelopen 24 uur werd er PUPPIES1 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000000000001001 en een hoogtepunt van $ 0.0000000000001173, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PUPPIES1 hoogste prijs aller tijden is $ 0.000000000339902443, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000000000000316317 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PUPPIES1 met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en -33.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

I love puppies (PUPPIES1) Marktinformatie

No.3817

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 694.17
$ 694.17$ 694.17

$ 42.11K
$ 42.11K$ 42.11K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van I love puppies is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 694.17 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PUPPIES1 is 0.00, met een totale voorraad van 420690000000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 42.11K.

I love puppies (PUPPIES1) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van I love puppies prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 00.00%
30 dagen$ -0.0000000000003999-79.98%
60 dagen$ -0.0000000000003999-79.98%
90 dagen$ -0.0000000000003999-79.98%
I love puppies prijswijziging vandaag

PUPPIES1 registreerde vandaag een verandering van $ 0 (0.00%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

I love puppies 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0000000000003999 (-79.98%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

I love puppies 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,PUPPIES1 zien we een verandering van $ -0.0000000000003999 (-79.98%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

I love puppies 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0000000000003999 (-79.98%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van I love puppies (PUPPIES1) bekijken?

Bekijk nu de I love puppiesprijsgeschiedenispagina.

Wat is I love puppies (PUPPIES1)?

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeI love puppies investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van PUPPIES1 staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over I love puppies lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je I love puppies aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

I love puppies Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal I love puppies (PUPPIES1) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je I love puppies (PUPPIES1) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor I love puppies te bekijken.

Bekijk nu de I love puppies prijsvoorspelling !

I love puppies (PUPPIES1) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van I love puppies (PUPPIES1) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PUPPIES1 token !

Hoe koop je I love puppies (PUPPIES1)?

Op zoek naar Hoe koop je I love puppies? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt I love puppies gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

PUPPIES1 naar lokale valuta's

1 I love puppies(PUPPIES1) naar VND
0.0000000026341315
1 I love puppies(PUPPIES1) naar AUD
A$0.000000000000153153
1 I love puppies(PUPPIES1) naar GBP
0.000000000000076076
1 I love puppies(PUPPIES1) naar EUR
0.000000000000087087
1 I love puppies(PUPPIES1) naar USD
$0.0000000000001001
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MYR
RM0.000000000000419419
1 I love puppies(PUPPIES1) naar TRY
0.000000000004213209
1 I love puppies(PUPPIES1) naar JPY
¥0.0000000000154154
1 I love puppies(PUPPIES1) naar ARS
ARS$0.000000000145282137
1 I love puppies(PUPPIES1) naar RUB
0.000000000008142134
1 I love puppies(PUPPIES1) naar INR
0.000000000008866858
1 I love puppies(PUPPIES1) naar IDR
Rp0.000000001668332666
1 I love puppies(PUPPIES1) naar PHP
0.000000000005878873
1 I love puppies(PUPPIES1) naar EGP
￡E.0.00000000000474474
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BRL
R$0.000000000000536536
1 I love puppies(PUPPIES1) naar CAD
C$0.000000000000141141
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BDT
0.000000000012198186
1 I love puppies(PUPPIES1) naar NGN
0.000000000144027884
1 I love puppies(PUPPIES1) naar COP
$0.000000000384999615
1 I love puppies(PUPPIES1) naar ZAR
R.0.000000000001740739
1 I love puppies(PUPPIES1) naar UAH
0.000000000004210206
1 I love puppies(PUPPIES1) naar TZS
T.Sh.0.000000000246551305
1 I love puppies(PUPPIES1) naar VES
Bs0.0000000000223223
1 I love puppies(PUPPIES1) naar CLP
$0.0000000000945945
1 I love puppies(PUPPIES1) naar PKR
Rs0.000000000028292264
1 I love puppies(PUPPIES1) naar KZT
0.000000000052573521
1 I love puppies(PUPPIES1) naar THB
฿0.000000000003250247
1 I love puppies(PUPPIES1) naar TWD
NT$0.00000000000309309
1 I love puppies(PUPPIES1) naar AED
د.إ0.000000000000367367
1 I love puppies(PUPPIES1) naar CHF
Fr0.000000000000081081
1 I love puppies(PUPPIES1) naar HKD
HK$0.000000000000777777
1 I love puppies(PUPPIES1) naar AMD
֏0.000000000038293255
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MAD
.د.م0.000000000000931931
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MXN
$0.000000000001859858
1 I love puppies(PUPPIES1) naar SAR
ريال0.000000000000375375
1 I love puppies(PUPPIES1) naar ETB
Br0.000000000015361346
1 I love puppies(PUPPIES1) naar KES
KSh0.000000000012931919
1 I love puppies(PUPPIES1) naar JOD
د.أ0.0000000000000709709
1 I love puppies(PUPPIES1) naar PLN
0.00000000000037037
1 I love puppies(PUPPIES1) naar RON
лв0.000000000000443443
1 I love puppies(PUPPIES1) naar SEK
kr0.000000000000956956
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BGN
лв0.00000000000017017
1 I love puppies(PUPPIES1) naar HUF
Ft0.00000000003370367
1 I love puppies(PUPPIES1) naar CZK
0.00000000000212212
1 I love puppies(PUPPIES1) naar KWD
د.ك0.0000000000000307307
1 I love puppies(PUPPIES1) naar ILS
0.000000000000325325
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BOB
Bs0.00000000000069069
1 I love puppies(PUPPIES1) naar AZN
0.00000000000017017
1 I love puppies(PUPPIES1) naar TJS
SM0.000000000000925925
1 I love puppies(PUPPIES1) naar GEL
0.000000000000272272
1 I love puppies(PUPPIES1) naar AOA
Kz0.00000000009133124
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BHD
.د.ب0.0000000000000376376
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BMD
$0.0000000000001001
1 I love puppies(PUPPIES1) naar DKK
kr0.00000000000065065
1 I love puppies(PUPPIES1) naar HNL
L0.000000000002630628
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MUR
0.000000000004606602
1 I love puppies(PUPPIES1) naar NAD
$0.000000000001748747
1 I love puppies(PUPPIES1) naar NOK
kr0.000000000001022021
1 I love puppies(PUPPIES1) naar NZD
$0.000000000000176176
1 I love puppies(PUPPIES1) naar PAB
B/.0.0000000000001001
1 I love puppies(PUPPIES1) naar PGK
K0.000000000000428428
1 I love puppies(PUPPIES1) naar QAR
ر.ق0.000000000000364364
1 I love puppies(PUPPIES1) naar RSD
дин.0.000000000010221211
1 I love puppies(PUPPIES1) naar UZS
soʻm0.000000001191666476
1 I love puppies(PUPPIES1) naar ALL
L0.000000000008422414
1 I love puppies(PUPPIES1) naar ANG
ƒ0.000000000000179179
1 I love puppies(PUPPIES1) naar AWG
ƒ0.000000000000179179
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BBD
$0.0000000000002002
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BAM
KM0.00000000000017017
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BIF
Fr0.0000000002951949
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BND
$0.00000000000013013
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BSD
$0.0000000000001001
1 I love puppies(PUPPIES1) naar JMD
$0.000000000016111095
1 I love puppies(PUPPIES1) naar KHR
0.000000000402007606
1 I love puppies(PUPPIES1) naar KMF
Fr0.0000000000426426
1 I love puppies(PUPPIES1) naar LAK
0.000000002176086913
1 I love puppies(PUPPIES1) naar LKR
රු0.000000000030489459
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MDL
L0.000000000001706705
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MGA
Ar0.000000000452940488
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MOP
P0.0000000000008008
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MVR
0.00000000000154154
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MWK
MK0.00000000017348331
1 I love puppies(PUPPIES1) naar MZN
MT0.000000000006401395
1 I love puppies(PUPPIES1) naar NPR
रु0.000000000014208194
1 I love puppies(PUPPIES1) naar PYG
0.0000000007099092
1 I love puppies(PUPPIES1) naar RWF
Fr0.0000000001454453
1 I love puppies(PUPPIES1) naar SBD
$0.000000000000823823
1 I love puppies(PUPPIES1) naar SCR
0.00000000000138138
1 I love puppies(PUPPIES1) naar SRD
$0.000000000003858855
1 I love puppies(PUPPIES1) naar SVC
$0.000000000000874874
1 I love puppies(PUPPIES1) naar SZL
L0.000000000001747746
1 I love puppies(PUPPIES1) naar TMT
m0.000000000000351351
1 I love puppies(PUPPIES1) naar TND
د.ت0.0000000000002965963
1 I love puppies(PUPPIES1) naar TTD
$0.000000000000677677
1 I love puppies(PUPPIES1) naar UGX
Sh0.0000000003499496
1 I love puppies(PUPPIES1) naar XAF
Fr0.0000000000571571
1 I love puppies(PUPPIES1) naar XCD
$0.00000000000027027
1 I love puppies(PUPPIES1) naar XOF
Fr0.0000000000571571
1 I love puppies(PUPPIES1) naar XPF
Fr0.0000000000103103
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BWP
P0.000000000001350349
1 I love puppies(PUPPIES1) naar BZD
$0.000000000000201201
1 I love puppies(PUPPIES1) naar CVE
$0.000000000009604595
1 I love puppies(PUPPIES1) naar DJF
Fr0.0000000000177177
1 I love puppies(PUPPIES1) naar DOP
$0.000000000006417411
1 I love puppies(PUPPIES1) naar DZD
د.ج0.000000000013086073
1 I love puppies(PUPPIES1) naar FJD
$0.000000000000228228
1 I love puppies(PUPPIES1) naar GNF
Fr0.0000000008703695
1 I love puppies(PUPPIES1) naar GTQ
Q0.000000000000766766
1 I love puppies(PUPPIES1) naar GYD
$0.000000000020936916
1 I love puppies(PUPPIES1) naar ISK
kr0.0000000000128128

I love puppies bron

Voor een beter begrip van I love puppies kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van I love puppies
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over I love puppies

Hoeveel is I love puppies (PUPPIES1) vandaag waard?
De live PUPPIES1 prijs in USD is 0.0000000000001001 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PUPPIES1 naar USD prijs?
De huidige prijs van PUPPIES1 naar USD is $ 0.0000000000001001. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van I love puppies?
De marktkapitalisatie van PUPPIES1 is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PUPPIES1?
De circulerende voorraad van PUPPIES1 is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PUPPIES1?
PUPPIES1 bereikte een ATH-prijs van 0.000000000339902443 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PUPPIES1?
PUPPIES1 zag een ATL-prijs van 0.000000000000316317 USD.
Wat is het handelsvolume van PUPPIES1?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PUPPIES1 is $ 694.17 USD.
Zal PUPPIES1 dit jaar hoger gaan?
PUPPIES1 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PUPPIES1 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 02:11:45 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

PUPPIES1-naar-USD calculator

Bedrag

PUPPIES1
PUPPIES1
USD
USD

1 PUPPIES1 = 0 USD

Handel in PUPPIES1

PUPPIES1/USDT
$0.0000000000001001
$0.0000000000001001$0.0000000000001001
0.00%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

$103,917.34
$3,434.10
$162.14
$1.0001
$0.9717
$103,917.34
$3,434.10
$162.14
$2.2817
$0.16688
$0.00000
$0.00000
$0.03648
$0.00760
$0.00746
$0.2271
$0.0000000450
$0.000004023
$0.01920
$0.3492
