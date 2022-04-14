PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PUNDIAI (PUNDIAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PUNDIAI (PUNDIAI) Informatie Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Officiële website: https://pundi.ai/ Whitepaper: https://pundi.gitbook.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef Koop nu PUNDIAI!

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PUNDIAI (PUNDIAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M Totale voorraad: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Circulerende voorraad: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.05M $ 14.05M $ 14.05M Hoogste ooit: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 Laagste ooit: $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 Huidige prijs: $ 0.7423 $ 0.7423 $ 0.7423 Meer informatie over PUNDIAI (PUNDIAI) prijs

PUNDIAI (PUNDIAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PUNDIAI (PUNDIAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUNDIAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUNDIAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUNDIAI begrijpt, kun je de live prijs van PUNDIAI token verkennen!

Hoe koop je PUNDIAI? Wil je PUNDIAI (PUNDIAI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PUNDIAI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PUNDIAI koopt op MEXC!

PUNDIAI (PUNDIAI) Prijsgeschiedenis Door de PUNDIAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PUNDIAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PUNDIAI Wil je weten waar je PUNDIAI naartoe gaat? Onze PUNDIAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUNDIAI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!