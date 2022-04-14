PUMLx (PUMLX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PUMLx (PUMLX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PUMLx (PUMLX) Informatie PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. Officiële website: https://puml.io Whitepaper: https://whitepaper.puml.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73 Koop nu PUMLX!

PUMLx (PUMLX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PUMLx (PUMLX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 102.11K $ 102.11K $ 102.11K Totale voorraad: $ 495.14M $ 495.14M $ 495.14M Circulerende voorraad: $ 129.25M $ 129.25M $ 129.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 391.16K $ 391.16K $ 391.16K Hoogste ooit: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 Laagste ooit: $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 Huidige prijs: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 Meer informatie over PUMLx (PUMLX) prijs

PUMLx (PUMLX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PUMLx (PUMLX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUMLX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUMLX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUMLX begrijpt, kun je de live prijs van PUMLX token verkennen!

PUMLx (PUMLX) Prijsgeschiedenis Door de PUMLX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PUMLX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PUMLX Wil je weten waar je PUMLX naartoe gaat? Onze PUMLX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUMLX token!

