Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Portal To Bitcoin (PTB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-24 19:37:19 (UTC+8)
Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Portal To Bitcoin (PTB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 17.70M
$ 17.70M
Totale voorraad:
$ 5.26B
$ 5.26B
Circulerende voorraad:
$ 1.94B
$ 1.94B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 76.61M
$ 76.61M
Hoogste ooit:
$ 0.08336
$ 0.08336
Laagste ooit:
$ 0.008474535675529618
$ 0.008474535675529618
Huidige prijs:
$ 0.00912
$ 0.00912

Portal To Bitcoin (PTB) Informatie

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Officiële website:
https://www.portaltobitcoin.com
Whitepaper:
https://www.datocms-assets.com/104529/1723477650-bitscaler_whitepaper_8-12-2024.pdf
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x30a25cc9c9eade4d4d9e9349be6e68c3411367d3

Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Portal To Bitcoin (PTB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal PTB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel PTB tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van PTB begrijpt, kun je de live prijs van PTB token verkennen!

Hoe koop je PTB?

Wil je Portal To Bitcoin (PTB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PTB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Portal To Bitcoin (PTB) Prijsgeschiedenis

Door de PTB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van PTB

Wil je weten waar je PTB naartoe gaat? Onze PTB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.

