pSTAKE Finance (PSTAKE) Informatie pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). Officiële website: https://pstake.finance Whitepaper: https://docs.pstake.finance Block explorer: https://www.mintscan.io/persistence

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor pSTAKE Finance (PSTAKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.95M $ 9.95M $ 9.95M Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.31M $ 11.31M $ 11.31M Hoogste ooit: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 Laagste ooit: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 Huidige prijs: $ 0.022627 $ 0.022627 $ 0.022627 Meer informatie over pSTAKE Finance (PSTAKE) prijs

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van pSTAKE Finance (PSTAKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PSTAKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PSTAKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PSTAKE begrijpt, kun je de live prijs van PSTAKE token verkennen!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Prijsgeschiedenis Door de PSTAKE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PSTAKE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PSTAKE Wil je weten waar je PSTAKE naartoe gaat? Onze PSTAKE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PSTAKE token!

