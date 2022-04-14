Parex (PRX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Parex (PRX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Parex (PRX) Informatie Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance. Officiële website: https://parex.network/ Whitepaper: https://docs.parex.network/ Block explorer: https://scan.parex.network/

Parex (PRX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Parex (PRX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 177.58K $ 177.58K $ 177.58K Totale voorraad: $ 41.51M $ 41.51M $ 41.51M Circulerende voorraad: $ 13.66M $ 13.66M $ 13.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Hoogste ooit: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Laagste ooit: $ 0.011401398836137475 $ 0.011401398836137475 $ 0.011401398836137475 Huidige prijs: $ 0.013 $ 0.013 $ 0.013 Meer informatie over Parex (PRX) prijs

Parex (PRX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Parex (PRX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRX begrijpt, kun je de live prijs van PRX token verkennen!

Hoe koop je PRX? Wil je Parex (PRX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PRX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Parex (PRX) Prijsgeschiedenis Door de PRX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PRX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PRX Wil je weten waar je PRX naartoe gaat? Onze PRX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PRX token!

