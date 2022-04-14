Prisma Finance (PRISMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Prisma Finance (PRISMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Prisma Finance (PRISMA) Informatie Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral. Officiële website: https://prismafinance.com/ Whitepaper: https://docs.prismafinance.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xdA47862a83dac0c112BA89c6abC2159b95afd71C Koop nu PRISMA!

Prisma Finance (PRISMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Prisma Finance (PRISMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M Hoogste ooit: $ 2.136 $ 2.136 $ 2.136 Laagste ooit: $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 $ 0.017539074103003743 Huidige prijs: $ 0.048 $ 0.048 $ 0.048 Meer informatie over Prisma Finance (PRISMA) prijs

Prisma Finance (PRISMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Prisma Finance (PRISMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRISMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRISMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRISMA begrijpt, kun je de live prijs van PRISMA token verkennen!

