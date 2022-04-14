Privasea AI (PRAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Privasea AI (PRAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Privasea AI (PRAI) Informatie Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications. Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications. Officiële website: https://www.privasea.ai/ Whitepaper: https://www.privasea.ai/white-paper Block explorer: https://bscscan.com/ Koop nu PRAI!

Privasea AI (PRAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Privasea AI (PRAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.22M $ 8.22M $ 8.22M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 264.04M $ 264.04M $ 264.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.13M $ 31.13M $ 31.13M Hoogste ooit: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Laagste ooit: $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 $ 0.0098488046321807 Huidige prijs: $ 0.03113 $ 0.03113 $ 0.03113 Meer informatie over Privasea AI (PRAI) prijs

Privasea AI (PRAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Privasea AI (PRAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PRAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PRAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PRAI begrijpt, kun je de live prijs van PRAI token verkennen!

Privasea AI (PRAI) Prijsgeschiedenis Door de PRAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PRAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PRAI Wil je weten waar je PRAI naartoe gaat? Onze PRAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PRAI token!

