Pop Social (PPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pop Social (PPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pop Social (PPT) Informatie Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition. Officiële website: https://www.popsocial.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd Block explorer: https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214 Koop nu PPT!

Pop Social (PPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pop Social (PPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.54M $ 23.54M $ 23.54M Hoogste ooit: $ 0.5701 $ 0.5701 $ 0.5701 Laagste ooit: $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 $ 0.02708770197649087 Huidige prijs: $ 0.1177 $ 0.1177 $ 0.1177 Meer informatie over Pop Social (PPT) prijs

Pop Social (PPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pop Social (PPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PPT begrijpt, kun je de live prijs van PPT token verkennen!

Hoe koop je PPT? Wil je Pop Social (PPT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PPT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PPT koopt op MEXC!

Pop Social (PPT) Prijsgeschiedenis Door de PPT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PPT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PPT Wil je weten waar je PPT naartoe gaat? Onze PPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PPT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!