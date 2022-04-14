Portuma (PORTUMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Portuma (PORTUMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Portuma (PORTUMA) Informatie With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. Officiële website: https://www.portoken.com Whitepaper: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Portuma (PORTUMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Portuma (PORTUMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 391.34K Totale voorraad: $ 9.86B Circulerende voorraad: $ 3.78B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.03M Hoogste ooit: $ 0.0016 Laagste ooit: $ 0.000070342407221662 Huidige prijs: $ 0.0001034

Portuma (PORTUMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Portuma (PORTUMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PORTUMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PORTUMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

