FC Porto Fan Token (PORTO) Informatie FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. Officiële website: https://www.fcporto.pt/ Block explorer: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 Koop nu PORTO!

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FC Porto Fan Token (PORTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.18M $ 11.18M $ 11.18M Totale voorraad: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Circulerende voorraad: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.48M $ 39.48M $ 39.48M Hoogste ooit: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 Laagste ooit: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 Huidige prijs: $ 0.987 $ 0.987 $ 0.987 Meer informatie over FC Porto Fan Token (PORTO) prijs

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FC Porto Fan Token (PORTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PORTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PORTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PORTO begrijpt, kun je de live prijs van PORTO token verkennen!

FC Porto Fan Token (PORTO) Prijsgeschiedenis Door de PORTO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PORTO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PORTO Wil je weten waar je PORTO naartoe gaat? Onze PORTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PORTO token!

