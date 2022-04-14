Port3 Network (PORT3) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Port3 Network (PORT3), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Port3 Network (PORT3) Informatie Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Officiële website: https://port3.io/ Whitepaper: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Block explorer: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343

Port3 Network (PORT3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Port3 Network (PORT3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.99M $ 19.99M $ 19.99M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.99M $ 39.99M $ 39.99M Hoogste ooit: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 Laagste ooit: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 Huidige prijs: $ 0.03999 $ 0.03999 $ 0.03999 Meer informatie over Port3 Network (PORT3) prijs

Port3 Network (PORT3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Port3 Network (PORT3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PORT3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PORT3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PORT3 begrijpt, kun je de live prijs van PORT3 token verkennen!

Port3 Network (PORT3) Prijsgeschiedenis Door de PORT3 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PORT3 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PORT3 Wil je weten waar je PORT3 naartoe gaat? Onze PORT3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PORT3 token!

