PONKE (PONKE) Informatie PONKE is a memecoin on Solana chain. PONKE is a memecoin on Solana chain. Officiële website: https://www.ponke.xyz/ Block explorer: https://solscan.io/token/5z3EqYQo9HiCEs3R84RCDMu2n7anpDMxRhdK8PSWmrRC Koop nu PONKE!

PONKE (PONKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PONKE (PONKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.34M $ 49.34M $ 49.34M Totale voorraad: $ 555.54M $ 555.54M $ 555.54M Circulerende voorraad: $ 555.54M $ 555.54M $ 555.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.34M $ 49.34M $ 49.34M Hoogste ooit: $ 0.86 $ 0.86 $ 0.86 Laagste ooit: $ 0.002254494911627271 $ 0.002254494911627271 $ 0.002254494911627271 Huidige prijs: $ 0.08882 $ 0.08882 $ 0.08882 Meer informatie over PONKE (PONKE) prijs

PONKE (PONKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PONKE (PONKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PONKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PONKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PONKE begrijpt, kun je de live prijs van PONKE token verkennen!

PONKE (PONKE) Prijsgeschiedenis Door de PONKE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PONKE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PONKE Wil je weten waar je PONKE naartoe gaat? Onze PONKE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PONKE token!

