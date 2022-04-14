PONGO (PONGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PONGO (PONGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PONGO (PONGO) Informatie Pongo isn't just any skunk—he's a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn't just a platform—it's his battleground, and he's ready to lead the meme coin revolution. Officiële website: https://pongoxrp.com/ Block explorer: https://xrpscan.com/account/504F4E474F000000000000000000000000000000.rwCq6TENSo3Hh9LKipXnLaxaeXBXKubqki Koop nu PONGO!

PONGO (PONGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PONGO (PONGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 488.50K $ 488.50K $ 488.50K Totale voorraad: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Circulerende voorraad: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 488.50K $ 488.50K $ 488.50K Hoogste ooit: $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 Laagste ooit: $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 Huidige prijs: $ 0.000000004885 $ 0.000000004885 $ 0.000000004885 Meer informatie over PONGO (PONGO) prijs

PONGO (PONGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PONGO (PONGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PONGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PONGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PONGO begrijpt, kun je de live prijs van PONGO token verkennen!

Hoe koop je PONGO? Wil je PONGO (PONGO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PONGO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PONGO koopt op MEXC!

PONGO (PONGO) Prijsgeschiedenis Door de PONGO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PONGO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PONGO Wil je weten waar je PONGO naartoe gaat? Onze PONGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PONGO token!

