POLKACITY (POLC) Informatie Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Officiële website: https://polkacity.io Whitepaper: https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37

POLKACITY (POLC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor POLKACITY (POLC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 522.57K $ 522.57K $ 522.57K Totale voorraad: $ 432.53M $ 432.53M $ 432.53M Circulerende voorraad: $ 190.03M $ 190.03M $ 190.03M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Hoogste ooit: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Laagste ooit: $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 Huidige prijs: $ 0.00275 $ 0.00275 $ 0.00275 Meer informatie over POLKACITY (POLC) prijs

POLKACITY (POLC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van POLKACITY (POLC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POLC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POLC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POLC begrijpt, kun je de live prijs van POLC token verkennen!

