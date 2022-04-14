POKE CASINO (POKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in POKE CASINO (POKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

POKE CASINO (POKE) Informatie POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse. POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse. Officiële website: https://poke-casino.com Whitepaper: https://poke-coin.gitbook.io/poke Block explorer: https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU Koop nu POKE!

POKE CASINO (POKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor POKE CASINO (POKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 15.10B $ 15.10B $ 15.10B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.58M $ 55.58M $ 55.58M Hoogste ooit: $ 0.028665 $ 0.028665 $ 0.028665 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.003681 $ 0.003681 $ 0.003681 Meer informatie over POKE CASINO (POKE) prijs

POKE CASINO (POKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van POKE CASINO (POKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POKE begrijpt, kun je de live prijs van POKE token verkennen!

Hoe koop je POKE? Wil je POKE CASINO (POKE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om POKE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je POKE koopt op MEXC!

POKE CASINO (POKE) Prijsgeschiedenis Door de POKE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de POKE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van POKE Wil je weten waar je POKE naartoe gaat? Onze POKE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van POKE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!