Pangolin (PNG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pangolin (PNG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pangolin (PNG) Informatie Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche. Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche. Officiële website: https://pangolin.exchange/ Whitepaper: https://docs.pangolin.exchange/ Block explorer: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x60781C2586D68229fde47564546784ab3fACA982/token Koop nu PNG!

Pangolin (PNG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pangolin (PNG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.50M $ 30.50M $ 30.50M Totale voorraad: $ 230.00M $ 230.00M $ 230.00M Circulerende voorraad: $ 224.37M $ 224.37M $ 224.37M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.26M $ 31.26M $ 31.26M Hoogste ooit: $ 1.2475 $ 1.2475 $ 1.2475 Laagste ooit: $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 $ 0.010871739675202628 Huidige prijs: $ 0.13593 $ 0.13593 $ 0.13593 Meer informatie over Pangolin (PNG) prijs

Pangolin (PNG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pangolin (PNG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PNG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PNG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PNG begrijpt, kun je de live prijs van PNG token verkennen!

Hoe koop je PNG? Wil je Pangolin (PNG) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PNG te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PNG koopt op MEXC!

Pangolin (PNG) Prijsgeschiedenis Door de PNG prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PNG prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PNG Wil je weten waar je PNG naartoe gaat? Onze PNG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PNG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!