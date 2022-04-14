Ponder (PNDR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ponder (PNDR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ponder (PNDR) Informatie Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Officiële website: https://ponder.one/ Whitepaper: https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 Block explorer: https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC Koop nu PNDR!

Ponder (PNDR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ponder (PNDR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 173.40K $ 173.40K $ 173.40K Hoogste ooit: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Laagste ooit: $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 Huidige prijs: $ 0.001734 $ 0.001734 $ 0.001734 Meer informatie over Ponder (PNDR) prijs

Ponder (PNDR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ponder (PNDR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PNDR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PNDR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PNDR begrijpt, kun je de live prijs van PNDR token verkennen!

Hoe koop je PNDR? Wil je Ponder (PNDR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PNDR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PNDR koopt op MEXC!

Ponder (PNDR) Prijsgeschiedenis Door de PNDR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PNDR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PNDR Wil je weten waar je PNDR naartoe gaat? Onze PNDR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PNDR token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!