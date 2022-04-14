Primex Finance (PMX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Primex Finance (PMX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Primex Finance (PMX) Informatie Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity. Officiële website: https://primex.finance/ Whitepaper: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf

Primex Finance (PMX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Primex Finance (PMX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.70K $ 56.70K $ 56.70K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 70.88M $ 70.88M $ 70.88M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 800.00K $ 800.00K $ 800.00K Hoogste ooit: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 Laagste ooit: $ 0.000800316941944118 $ 0.000800316941944118 $ 0.000800316941944118 Huidige prijs: $ 0.0008 $ 0.0008 $ 0.0008 Meer informatie over Primex Finance (PMX) prijs

Primex Finance (PMX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Primex Finance (PMX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PMX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PMX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PMX begrijpt, kun je de live prijs van PMX token verkennen!

