Public Masterpiece (PMT) Informatie Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Officiële website: https://publicmasterpiece.com Whitepaper: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Block explorer: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Koop nu PMT!

Public Masterpiece (PMT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Public Masterpiece (PMT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.80M $ 12.80M $ 12.80M Totale voorraad: $ 291.07M $ 291.07M $ 291.07M Circulerende voorraad: $ 121.20M $ 121.20M $ 121.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 211.20M $ 211.20M $ 211.20M Hoogste ooit: $ 0.11289 $ 0.11289 $ 0.11289 Laagste ooit: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Huidige prijs: $ 0.1056 $ 0.1056 $ 0.1056 Meer informatie over Public Masterpiece (PMT) prijs

Public Masterpiece (PMT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Public Masterpiece (PMT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PMT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PMT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PMT begrijpt, kun je de live prijs van PMT token verkennen!

Public Masterpiece (PMT) Prijsgeschiedenis Door de PMT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PMT prijsgeschiedenis!

