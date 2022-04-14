PLYR L1 (PLYR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PLYR L1 (PLYR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PLYR L1 (PLYR) Informatie PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. Officiële website: https://plyr.network Whitepaper: https://whitepaper.plyr.network/ Block explorer: https://explorer.plyr.network/ Koop nu PLYR!

PLYR L1 (PLYR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PLYR L1 (PLYR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 275.49K $ 275.49K $ 275.49K Totale voorraad: $ 749.98M $ 749.98M $ 749.98M Circulerende voorraad: $ 86.09M $ 86.09M $ 86.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Hoogste ooit: $ 0.10656 $ 0.10656 $ 0.10656 Laagste ooit: $ 0.000070726980602056 $ 0.000070726980602056 $ 0.000070726980602056 Huidige prijs: $ 0.0032 $ 0.0032 $ 0.0032 Meer informatie over PLYR L1 (PLYR) prijs

PLYR L1 (PLYR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PLYR L1 (PLYR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLYR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLYR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLYR begrijpt, kun je de live prijs van PLYR token verkennen!

PLYR L1 (PLYR) Prijsgeschiedenis Door de PLYR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PLYR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PLYR Wil je weten waar je PLYR naartoe gaat? Onze PLYR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PLYR token!

