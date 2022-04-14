Polemos (PLMS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Polemos (PLMS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Polemos (PLMS) Informatie Polemos is a leading Web3 gaming infrastructure platform, enabling seamless player onboarding, asset management, and engagement across blockchain games. Through strategic partnerships and innovative technologies, we bridge Web2 and Web3 gaming, creating a frictionless experience for players. Officiële website: https://polemos.io/ Whitepaper: https://docs.polemos.io/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/tokenholderchart/0x68614481AeF06e53D23bbe0772343fB555ac40c8

Polemos (PLMS) Tokenomieen prijsanalyse Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.39M Hoogste ooit: $ 0.19 Laagste ooit: $ 0.001061347620963712 Huidige prijs: $ 0.00539

Polemos (PLMS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polemos (PLMS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PLMS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PLMS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PLMS begrijpt, kun je de live prijs van PLMS token verkennen!

