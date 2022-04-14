Polker (PKR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Polker (PKR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Polker (PKR) Informatie Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Officiële website: https://www.pkr.io Whitepaper: https://pkr.io/whitepaper/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Koop nu PKR!

Polker (PKR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Polker (PKR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 333.95K $ 333.95K $ 333.95K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Hoogste ooit: $ 0.2121 $ 0.2121 $ 0.2121 Laagste ooit: $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 Huidige prijs: $ 0.0017246 $ 0.0017246 $ 0.0017246 Meer informatie over Polker (PKR) prijs

Polker (PKR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polker (PKR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PKR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PKR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PKR begrijpt, kun je de live prijs van PKR token verkennen!

Hoe koop je PKR? Wil je Polker (PKR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PKR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PKR koopt op MEXC!

Polker (PKR) Prijsgeschiedenis Door de PKR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PKR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PKR Wil je weten waar je PKR naartoe gaat? Onze PKR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PKR token!

