Pixelverse (PIXFI) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Pixelverse (PIXFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Pixelverse (PIXFI) Informatie

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Officiële website:
https://pixelverse.xyz
Whitepaper:
https://docs.pixelverse.xyz
Block explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa

Pixelverse (PIXFI) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pixelverse (PIXFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 986.47K
$ 986.47K
Totale voorraad:
$ 5.00B
$ 5.00B
Circulerende voorraad:
$ 3.03B
$ 3.03B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 1.63M
$ 1.63M
Hoogste ooit:
$ 0.09945
$ 0.09945
Laagste ooit:
$ 0.000309333947984891
$ 0.000309333947984891
Huidige prijs:
$ 0.0003253
$ 0.0003253

Pixelverse (PIXFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Pixelverse (PIXFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal PIXFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel PIXFI tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van PIXFI begrijpt, kun je de live prijs van PIXFI token verkennen!

Hoe koop je PIXFI?

Wil je Pixelverse (PIXFI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PIXFI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Pixelverse (PIXFI) Prijsgeschiedenis

Door de PIXFI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van PIXFI

Wil je weten waar je PIXFI naartoe gaat? Onze PIXFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.