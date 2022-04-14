Pixelverse (PIXFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pixelverse (PIXFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pixelverse (PIXFI) Informatie Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. Officiële website: https://pixelverse.xyz Whitepaper: https://docs.pixelverse.xyz Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa

Pixelverse (PIXFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pixelverse (PIXFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 986.47K $ 986.47K $ 986.47K Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 3.03B $ 3.03B $ 3.03B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Hoogste ooit: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 Laagste ooit: $ 0.000309333947984891 $ 0.000309333947984891 $ 0.000309333947984891 Huidige prijs: $ 0.0003253 $ 0.0003253 $ 0.0003253 Meer informatie over Pixelverse (PIXFI) prijs

Pixelverse (PIXFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pixelverse (PIXFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIXFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIXFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIXFI begrijpt, kun je de live prijs van PIXFI token verkennen!

