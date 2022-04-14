Pikamoon (PIKA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pikamoon (PIKA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pikamoon (PIKA) Informatie NFT Play to Earn Game. NFT Play to Earn Game. Officiële website: https://www.pikamoon.io/ Whitepaper: https://docs.pikamoon.io Block explorer: https://etherscan.io/token/0xD1e64bcc904Cfdc19d0FABA155a9EdC69b4bcdAe Koop nu PIKA!

Pikamoon (PIKA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pikamoon (PIKA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Totale voorraad: $ 49.89B $ 49.89B $ 49.89B Circulerende voorraad: $ 17.45B $ 17.45B $ 17.45B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Hoogste ooit: $ 0.0047998 $ 0.0047998 $ 0.0047998 Laagste ooit: $ 0.000071182920592687 $ 0.000071182920592687 $ 0.000071182920592687 Huidige prijs: $ 0.00008791 $ 0.00008791 $ 0.00008791 Meer informatie over Pikamoon (PIKA) prijs

Pikamoon (PIKA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pikamoon (PIKA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIKA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIKA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIKA begrijpt, kun je de live prijs van PIKA token verkennen!

Hoe koop je PIKA? Wil je Pikamoon (PIKA) toevoegen aan je portfolio?

Pikamoon (PIKA) Prijsgeschiedenis Door de PIKA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PIKA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PIKA Wil je weten waar je PIKA naartoe gaat? Onze PIKA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PIKA token!

