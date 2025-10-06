BeursDEX+
De live PhyChain prijs vandaag is 2.162 USD. Volg realtime PHYCHAIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PHYCHAIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PHYCHAIN

PHYCHAIN Prijsinformatie

Wat is PHYCHAIN

PHYCHAIN whitepaper

PHYCHAIN officiële website

PHYCHAIN tokenomie

PHYCHAIN Prijsvoorspelling

PHYCHAIN Geschiedenis

PHYCHAIN koopgids

PHYCHAIN-naar-Fiat valutaconversie

PHYCHAIN spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

PhyChain logo

PhyChain koers(PHYCHAIN)

1 PHYCHAIN naar USD live prijs:

$2.162
$2.162$2.162
-19.95%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:54:27 (UTC+8)

PhyChain (PHYCHAIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 2.137
$ 2.137$ 2.137
24u laag
$ 2.75
$ 2.75$ 2.75
24u hoog

$ 2.137
$ 2.137$ 2.137

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

--
----

--
----

-1.10%

-19.95%

-21.59%

-21.59%

PhyChain (PHYCHAIN) real-time prijs is $ 2.162. De afgelopen 24 uur werd er PHYCHAIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 2.137 en een hoogtepunt van $ 2.75, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PHYCHAIN hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PHYCHAIN met -1.10% veranderd in het afgelopen uur, -19.95% in de afgelopen 24 uur en -21.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PhyChain (PHYCHAIN) Marktinformatie

--
----

$ 161.99K
$ 161.99K$ 161.99K

$ 4.32B
$ 4.32B$ 4.32B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van PhyChain is --, met een handelsvolume van $ 161.99K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PHYCHAIN is --, met een totale voorraad van 2000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.32B.

PhyChain (PHYCHAIN) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van PhyChain prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.53881-19.95%
30 dagen$ -0.718-24.94%
60 dagen$ +0.824+61.58%
90 dagen$ +0.741+52.14%
PhyChain prijswijziging vandaag

PHYCHAIN registreerde vandaag een verandering van $ -0.53881 (-19.95%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

PhyChain 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.718 (-24.94%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

PhyChain 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,PHYCHAIN zien we een verandering van $ +0.824 (+61.58%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

PhyChain 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.741 (+52.14%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van PhyChain (PHYCHAIN) bekijken?

Bekijk nu de PhyChainprijsgeschiedenispagina.

Wat is PhyChain (PHYCHAIN)?

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePhyChain investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van PHYCHAIN staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over PhyChain lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je PhyChain aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

PhyChain Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PhyChain (PHYCHAIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PhyChain (PHYCHAIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PhyChain te bekijken.

Bekijk nu de PhyChain prijsvoorspelling !

PhyChain (PHYCHAIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PhyChain (PHYCHAIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PHYCHAIN token !

Hoe koop je PhyChain (PHYCHAIN)?

Op zoek naar Hoe koop je PhyChain? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt PhyChain gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

PHYCHAIN naar lokale valuta's

1 PhyChain(PHYCHAIN) naar VND
56,893.03
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar AUD
A$3.32948
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar GBP
1.64312
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar EUR
1.88094
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar USD
$2.162
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MYR
RM9.05878
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar TRY
91.0202
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar JPY
¥330.786
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar ARS
ARS$3,151.59064
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar RUB
175.64088
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar INR
191.61806
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar IDR
Rp36,033.31892
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar PHP
127.27694
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar EGP
￡E.102.43556
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BRL
R$11.65318
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar CAD
C$3.04842
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BDT
263.5478
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar NGN
3,119.766
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar COP
$8,347.482
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar ZAR
R.37.79176
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar UAH
90.97696
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar TZS
T.Sh.5,312.034
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar VES
Bs482.126
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar CLP
$2,045.252
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar PKR
Rs611.24064
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar KZT
1,133.1042
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar THB
฿70.30824
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar TWD
NT$66.82742
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar AED
د.إ7.93454
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar CHF
Fr1.75122
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar HKD
HK$16.79874
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar AMD
֏827.0731
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MAD
.د.م20.12822
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MXN
$40.36454
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar SAR
ريال8.1075
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar ETB
Br330.6779
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar KES
KSh279.30878
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar JOD
د.أ1.532858
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar PLN
7.9994
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar RON
лв9.55604
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar SEK
kr20.71196
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BGN
лв3.6754
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar HUF
Ft729.65338
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar CZK
45.8344
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar KWD
د.ك0.663734
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar ILS
7.06974
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BOB
Bs14.93942
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar AZN
3.6754
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar TJS
SM19.93364
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar GEL
5.88064
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar AOA
Kz1,972.6088
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BHD
.د.ب0.812912
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BMD
$2.162
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar DKK
kr14.053
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar HNL
L56.94708
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MUR
99.49524
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar NAD
$37.59718
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar NOK
kr22.07402
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar NZD
$3.82674
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar PAB
B/.2.162
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar PGK
K9.1885
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar QAR
ر.ق7.86968
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar RSD
дин.220.67534
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar UZS
soʻm25,738.09112
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar ALL
L181.84582
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar ANG
ƒ3.86998
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar AWG
ƒ3.86998
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BBD
$4.324
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BAM
KM3.6754
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BIF
Fr6,375.738
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BND
$2.8106
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BSD
$2.162
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar JMD
$347.06586
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar KHR
8,682.72172
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar KMF
Fr921.012
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar LAK
46,999.99906
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar LKR
රු658.93436
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MDL
L37.03506
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MGA
Ar9,738.729
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MOP
P17.296
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MVR
33.2948
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MWK
MK3,753.46982
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar MZN
MT138.2599
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar NPR
रु306.70132
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar PYG
15,332.904
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar RWF
Fr3,137.062
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar SBD
$17.79326
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar SCR
29.0789
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar SRD
$83.237
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar SVC
$18.9175
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar SZL
L37.6188
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar TMT
m7.58862
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar TND
د.ت6.351956
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar TTD
$14.65836
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar UGX
Sh7,532.408
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar XAF
Fr1,234.502
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar XCD
$5.8374
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar XOF
Fr1,234.502
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar XPF
Fr222.686
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BWP
P29.187
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar BZD
$4.34562
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar CVE
$207.83306
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar DJF
Fr382.674
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar DOP
$138.93012
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar DZD
د.ج282.8977
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar FJD
$4.92936
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar GNF
Fr18,798.59
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar GTQ
Q16.56092
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar GYD
$452.2904
1 PhyChain(PHYCHAIN) naar ISK
kr274.574

PhyChain bron

Voor een beter begrip van PhyChain kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van PhyChain
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over PhyChain

Hoeveel is PhyChain (PHYCHAIN) vandaag waard?
De live PHYCHAIN prijs in USD is 2.162 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PHYCHAIN naar USD prijs?
De huidige prijs van PHYCHAIN naar USD is $ 2.162. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PhyChain?
De marktkapitalisatie van PHYCHAIN is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PHYCHAIN?
De circulerende voorraad van PHYCHAIN is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PHYCHAIN?
PHYCHAIN bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PHYCHAIN?
PHYCHAIN zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van PHYCHAIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PHYCHAIN is $ 161.99K USD.
Zal PHYCHAIN dit jaar hoger gaan?
PHYCHAIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PHYCHAIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:54:27 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

PHYCHAIN-naar-USD calculator

Bedrag

PHYCHAIN
PHYCHAIN
USD
USD

1 PHYCHAIN = 2.162 USD

Handel in PHYCHAIN

PHYCHAIN/USDT
$2.162
$2.162$2.162
-19.98%

