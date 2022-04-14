Phoenix Global (PHB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Phoenix Global (PHB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Phoenix Global (PHB) Informatie Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Officiële website: https://www.phoenix.global/ Whitepaper: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D

Phoenix Global (PHB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Phoenix Global (PHB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.87M $ 29.87M $ 29.87M Totale voorraad: $ 58.86M $ 58.86M $ 58.86M Circulerende voorraad: $ 58.86M $ 58.86M $ 58.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.48M $ 32.48M $ 32.48M Hoogste ooit: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 Laagste ooit: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 Huidige prijs: $ 0.5075 $ 0.5075 $ 0.5075 Meer informatie over Phoenix Global (PHB) prijs

Phoenix Global (PHB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Phoenix Global (PHB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PHB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PHB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PHB begrijpt, kun je de live prijs van PHB token verkennen!

Phoenix Global (PHB) Prijsgeschiedenis Door de PHB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PHB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PHB Wil je weten waar je PHB naartoe gaat? Onze PHB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PHB token!

