PepeCoin (PEPECOIN) Informatie PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Officiële website: https://pepecoin.io Whitepaper: https://linktr.ee/pepecoins Block explorer: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Koop nu PEPECOIN!

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PepeCoin (PEPECOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.03M $ 40.03M $ 40.03M Totale voorraad: $ 107.65M $ 107.65M $ 107.65M Circulerende voorraad: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.02M $ 50.02M $ 50.02M Hoogste ooit: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 Laagste ooit: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Huidige prijs: $ 0.3739 $ 0.3739 $ 0.3739 Meer informatie over PepeCoin (PEPECOIN) prijs

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PepeCoin (PEPECOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPECOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPECOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPECOIN begrijpt, kun je de live prijs van PEPECOIN token verkennen!

