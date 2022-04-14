Pepe 2.0 (PEPE2) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pepe 2.0 (PEPE2), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pepe 2.0 (PEPE2) Informatie Pepe 2.0 is a new meme coin on Ethereum. Pepe 2.0 is a new meme coin on Ethereum. Officiële website: https://pepe20.vip Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0305f515fa978cf87226cf8A9776D25bcfb2Cc0B Koop nu PEPE2!

Pepe 2.0 (PEPE2) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pepe 2.0 (PEPE2), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Totale voorraad: $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T Circulerende voorraad: $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Hoogste ooit: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Laagste ooit: $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 Huidige prijs: $ 0.000000008206 $ 0.000000008206 $ 0.000000008206 Meer informatie over Pepe 2.0 (PEPE2) prijs

Pepe 2.0 (PEPE2) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pepe 2.0 (PEPE2) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEPE2 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEPE2 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEPE2 begrijpt, kun je de live prijs van PEPE2 token verkennen!

Hoe koop je PEPE2? Wil je Pepe 2.0 (PEPE2) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PEPE2 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PEPE2 koopt op MEXC!

Pepe 2.0 (PEPE2) Prijsgeschiedenis Door de PEPE2 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PEPE2 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PEPE2 Wil je weten waar je PEPE2 naartoe gaat? Onze PEPE2 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEPE2 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!