1 PEEZY naar USD live prijs:

$0.000002031
$0.000002031$0.000002031
-0.39%1D
USD
Peezy (PEEZY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:49:40 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.000002009
$ 0.000002009$ 0.000002009
24u laag
$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102
24u hoog

$ 0.000002009
$ 0.000002009$ 0.000002009

$ 0.000002102
$ 0.000002102$ 0.000002102

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

0.00%

-0.38%

-3.66%

-3.66%

Peezy (PEEZY) real-time prijs is $ 0.000002031. De afgelopen 24 uur werd er PEEZY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000002009 en een hoogtepunt van $ 0.000002102, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PEEZY hoogste prijs aller tijden is $ 0.000017366930284222, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000000008008476234 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PEEZY met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.38% in de afgelopen 24 uur en -3.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Peezy (PEEZY) Marktinformatie

No.2464

$ 620.78K
$ 620.78K$ 620.78K

$ 101.21K
$ 101.21K$ 101.21K

$ 854.42K
$ 854.42K$ 854.42K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

De huidige marktkapitalisatie van Peezy is $ 620.78K, met een handelsvolume van $ 101.21K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PEEZY is 305.65B, met een totale voorraad van 359709061786. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 854.42K.

Peezy (PEEZY) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Peezy prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00000000795-0.38%
30 dagen$ -0.000000899-30.69%
60 dagen$ -0.000003019-59.79%
90 dagen$ -0.000003166-60.92%
Peezy prijswijziging vandaag

PEEZY registreerde vandaag een verandering van $ -0.00000000795 (-0.38%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Peezy 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000000899 (-30.69%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Peezy 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,PEEZY zien we een verandering van $ -0.000003019 (-59.79%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Peezy 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.000003166 (-60.92%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Peezy (PEEZY) bekijken?

Bekijk nu de Peezyprijsgeschiedenispagina.

Wat is Peezy (PEEZY)?

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePeezy investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van PEEZY staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Peezy lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Peezy aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Peezy Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Peezy (PEEZY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Peezy (PEEZY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Peezy te bekijken.

Bekijk nu de Peezy prijsvoorspelling !

Peezy (PEEZY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Peezy (PEEZY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PEEZY token !

Hoe koop je Peezy (PEEZY)?

Op zoek naar Hoe koop je Peezy? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Peezy gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

PEEZY naar lokale valuta's

Peezy bron

Voor een beter begrip van Peezy kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Peezy
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Peezy

Hoeveel is Peezy (PEEZY) vandaag waard?
De live PEEZY prijs in USD is 0.000002031 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PEEZY naar USD prijs?
De huidige prijs van PEEZY naar USD is $ 0.000002031. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Peezy?
De marktkapitalisatie van PEEZY is $ 620.78K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PEEZY?
De circulerende voorraad van PEEZY is 305.65B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PEEZY?
PEEZY bereikte een ATH-prijs van 0.000017366930284222 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PEEZY?
PEEZY zag een ATL-prijs van 0.000000008008476234 USD.
Wat is het handelsvolume van PEEZY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PEEZY is $ 101.21K USD.
Zal PEEZY dit jaar hoger gaan?
PEEZY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PEEZY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:49:40 (UTC+8)

SEC vs Innovatie: Wat de Laatste Uitspraak Betekent

October 5, 2025

Bitcoin Marktupdate: BTC Bereikt Een Recordhoogte Boven US$125.000

October 5, 2025

MEXC Margin Futures Rendement: Kansen en Uitdagingen van Dubbel Inkomen uit Handel

October 3, 2025
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

