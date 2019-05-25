ChainX (PCX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ChainX (PCX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ChainX (PCX) Informatie ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications. Officiële website: https://chainx.org/ Whitepaper: https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf Block explorer: https://scan.chainx.org/

ChainX (PCX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ChainX (PCX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 412.05K $ 412.05K $ 412.05K Totale voorraad: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M Circulerende voorraad: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 691.95K $ 691.95K $ 691.95K Hoogste ooit: $ 18 $ 18 $ 18 Laagste ooit: $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 Huidige prijs: $ 0.03295 $ 0.03295 $ 0.03295 Meer informatie over ChainX (PCX) prijs

ChainX (PCX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ChainX (PCX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PCX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PCX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PCX begrijpt, kun je de live prijs van PCX token verkennen!

