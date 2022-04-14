Playbux (PBUX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Playbux (PBUX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Playbux (PBUX) Informatie 1. Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX 2. Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Project bio: The largest Web3 entertainment platform in the world, powered by AI and backed by Binance Labs | VISA Accelerator 2023. $PBUX Project tags: AI, Gaming, Binance Labs Portfolio Officiële website: https://www.playbux.co/ Whitepaper: https://playbux.gitbook.io/playbux-whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x9D1d4dE9cD93203147fAc3BC0262a78e3a0e96bb Koop nu PBUX!

Playbux (PBUX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Playbux (PBUX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 517.75K $ 517.75K $ 517.75K Totale voorraad: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Circulerende voorraad: $ 383.52M $ 383.52M $ 383.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 540.00K $ 540.00K $ 540.00K Hoogste ooit: $ 0.4125 $ 0.4125 $ 0.4125 Laagste ooit: $ 0.001009119819006544 $ 0.001009119819006544 $ 0.001009119819006544 Huidige prijs: $ 0.00135 $ 0.00135 $ 0.00135 Meer informatie over Playbux (PBUX) prijs

Playbux (PBUX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Playbux (PBUX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PBUX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PBUX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PBUX begrijpt, kun je de live prijs van PBUX token verkennen!

Playbux (PBUX) Prijsgeschiedenis Door de PBUX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PBUX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PBUX Wil je weten waar je PBUX naartoe gaat? Onze PBUX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PBUX token!

