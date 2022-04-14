Purple Bitcoin (PBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Purple Bitcoin (PBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Purple Bitcoin (PBTC) Informatie Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin's fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies. Officiële website: https://www.purplebitcoin.com/ Whitepaper: https://purplebitcoin.com/purple-bitcoin-whitepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/HfMbPyDdZH6QMaDDUokjYCkHxzjoGBMpgaUvpLWGbF5p

Purple Bitcoin (PBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Purple Bitcoin (PBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M Hoogste ooit: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Laagste ooit: $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 $ 0.028456991217276392 Huidige prijs: $ 0.2862 $ 0.2862 $ 0.2862 Meer informatie over Purple Bitcoin (PBTC) prijs

Purple Bitcoin (PBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Purple Bitcoin (PBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PBTC begrijpt, kun je de live prijs van PBTC token verkennen!

Hoe koop je PBTC? Wil je Purple Bitcoin (PBTC) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PBTC te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PBTC koopt op MEXC!

Purple Bitcoin (PBTC) Prijsgeschiedenis Door de PBTC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PBTC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PBTC Wil je weten waar je PBTC naartoe gaat? Onze PBTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PBTC token!

