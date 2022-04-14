PAW (PAW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PAW (PAW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PAW (PAW) Informatie $PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future. Officiële website: https://pawchain.net Whitepaper: https://docs.pawchain.net Block explorer: https://etherscan.io/token/0xc11158c5dA9db1D553ED28f0C2BA1CbEDD42CFcb

PAW (PAW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PAW (PAW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M Totale voorraad: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Circulerende voorraad: $ 947.96T $ 947.96T $ 947.96T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.85M $ 6.85M $ 6.85M Hoogste ooit: $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 $ 0.00000014998 Laagste ooit: $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 $ 0.000000000033609974 Huidige prijs: $ 0.000000006847 $ 0.000000006847 $ 0.000000006847 Meer informatie over PAW (PAW) prijs

PAW (PAW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PAW (PAW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PAW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PAW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PAW begrijpt, kun je de live prijs van PAW token verkennen!

