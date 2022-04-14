Particle Network (PARTI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Particle Network (PARTI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Particle Network (PARTI) Informatie

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network's L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3's largest chain abstraction infrastructure, Particle Network's Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Officiële website: https://particle.network/
Whitepaper: https://whitepaper.particle.network/
Block explorer: https://bscscan.com/token/0x59264f02D301281f3393e1385c0aEFd446Eb0F00

Particle Network (PARTI) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie: $ 34.25M
Totale voorraad: $ 1.00B
Circulerende voorraad: $ 233.00M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 147.00M
Hoogste ooit: $ 0.433
Laagste ooit: $ 0.14025354993418265
Huidige prijs: $ 0.147

Particle Network (PARTI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Particle Network (PARTI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PARTI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PARTI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PARTI begrijpt, kun je de live prijs van PARTI token verkennen!

Particle Network (PARTI) Prijsgeschiedenis Door de PARTI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PARTI prijsgeschiedenis!

