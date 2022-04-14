PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PARMA Fan Token (PARMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PARMA Fan Token (PARMA) Informatie $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. $PARMA is the Fan token of the legendary Parma Calcio 1913, a football team with a great history. $PARMA Fan token is a cryptocurrency with the aim of revolutionizing fan engagement through innovative and exclusive experiences. Holders will also be able to participate in surveys, win match tickets and make important choices about their team. Officiële website: https://www.unitos.io/parma-fantoken Whitepaper: https://docsend.com/view/x7r2zi6zdb5chtaj Block explorer: https://bscscan.com/token/0xf7f0dc9fd88e436847580d883319137ec2aa6b94 Koop nu PARMA!

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PARMA Fan Token (PARMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 101.40K $ 101.40K $ 101.40K Hoogste ooit: $ 1.249 $ 1.249 $ 1.249 Laagste ooit: $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 $ 0.001399028640257023 Huidige prijs: $ 0.00507 $ 0.00507 $ 0.00507 Meer informatie over PARMA Fan Token (PARMA) prijs

PARMA Fan Token (PARMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PARMA Fan Token (PARMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PARMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PARMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PARMA begrijpt, kun je de live prijs van PARMA token verkennen!

