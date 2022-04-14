Palm Economy (PALM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Palm Economy (PALM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Palm Economy (PALM) Informatie PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization. Officiële website: https://palmeconomy.io/ Block explorer: https://cardanoscan.io/token/b7c5cd554f3e83c8aa0900a0c9053284a5348244d23d0406c28eaf4d50414c4d0a Koop nu PALM!

Palm Economy (PALM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Palm Economy (PALM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 39.20M $ 39.20M $ 39.20M Hoogste ooit: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 Laagste ooit: $ 0.000590954361003473 $ 0.000590954361003473 $ 0.000590954361003473 Huidige prijs: $ 0.000784 $ 0.000784 $ 0.000784 Meer informatie over Palm Economy (PALM) prijs

Palm Economy (PALM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Palm Economy (PALM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PALM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PALM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PALM begrijpt, kun je de live prijs van PALM token verkennen!

Hoe koop je PALM? Wil je Palm Economy (PALM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PALM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PALM koopt op MEXC!

Palm Economy (PALM) Prijsgeschiedenis Door de PALM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PALM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PALM Wil je weten waar je PALM naartoe gaat? Onze PALM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PALM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!