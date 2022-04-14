Palm Economy (PALM) Tokenomie
Palm Economy (PALM) Informatie
PALM is a utility token revolutionizing commodity markets through Real-World Asset (RWA) tokenization, enhancing trade access and transparency. Palm Economy’s utility token is the lifeblood of the Palmyra Ecosystem which utilizes real world assets and commodity Tokenization.
Palm Economy (PALM) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Palm Economy (PALM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Palm Economy (PALM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Palm Economy (PALM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal PALM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel PALM tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van PALM begrijpt, kun je de live prijs van PALM token verkennen!
Palm Economy (PALM) Prijsgeschiedenis
Door de PALM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.
Prijsvoorspelling van PALM
Wil je weten waar je PALM naartoe gaat? Onze PALM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.
