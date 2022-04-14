3DPass (P3D) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in 3DPass (P3D), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

3DPass (P3D) Informatie Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Officiële website: https://3dpass.org/ Whitepaper: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Block explorer: https://3dpscan.xyz

3DPass (P3D) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor 3DPass (P3D), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 297.32K $ 297.32K $ 297.32K Totale voorraad: $ 812.11M $ 812.11M $ 812.11M Circulerende voorraad: $ 533.78M $ 533.78M $ 533.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 557.00K $ 557.00K $ 557.00K Hoogste ooit: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 Laagste ooit: $ 0.000516110655472086 $ 0.000516110655472086 $ 0.000516110655472086 Huidige prijs: $ 0.000557 $ 0.000557 $ 0.000557 Meer informatie over 3DPass (P3D) prijs

3DPass (P3D) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van 3DPass (P3D) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal P3D tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel P3D tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van P3D begrijpt, kun je de live prijs van P3D token verkennen!

3DPass (P3D) Prijsgeschiedenis Door de P3D prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de P3D prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van P3D Wil je weten waar je P3D naartoe gaat? Onze P3D prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van P3D token!

