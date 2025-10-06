BeursDEX+
De live PoP Planet prijs vandaag is 0.03873 USD. Volg realtime P naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de P prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

PoP Planet koers(P)

$0.03885
+20.42%1D
USD
PoP Planet (P) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:32:00 (UTC+8)

PoP Planet (P) Prijsinformatie (USD)

24u laag
24u hoog

$ 0.15013296267605908
$ 0.029023761565933663
+25.86%

+20.42%

-66.87%

-66.87%

PoP Planet (P) real-time prijs is $ 0.03873. De afgelopen 24 uur werd er P verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02825 en een hoogtepunt van $ 0.04219, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De P hoogste prijs aller tijden is $ 0.15013296267605908, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.029023761565933663 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is P met +25.86% veranderd in het afgelopen uur, +20.42% in de afgelopen 24 uur en -66.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PoP Planet (P) Marktinformatie

No.1414

$ 5.42M
$ 1.14M
$ 38.73M
140.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
14.00%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van PoP Planet is $ 5.42M, met een handelsvolume van $ 1.14M in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van P is 140.00M, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.73M.

PoP Planet (P) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van PoP Planet prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0065879+20.42%
30 dagen$ -0.05233-57.47%
60 dagen$ +0.01873+93.65%
90 dagen$ +0.01873+93.65%
PoP Planet prijswijziging vandaag

P registreerde vandaag een verandering van $ +0.0065879 (+20.42%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

PoP Planet 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.05233 (-57.47%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

PoP Planet 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,P zien we een verandering van $ +0.01873 (+93.65%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

PoP Planet 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.01873 (+93.65%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van PoP Planet (P) bekijken?

Bekijk nu de PoP Planetprijsgeschiedenispagina.

Wat is PoP Planet (P)?

PoPP is an AI-powered decentralized identity platform that analyzes on-chain behavior to dynamically tag users, seamlessly connecting them with tailored dApps while enabling precise, privacy-first audience targeting for developers.

PoP Planet is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jePoP Planet investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van P staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over PoP Planet lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je PoP Planet aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

PoP Planet Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PoP Planet (P) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PoP Planet (P) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PoP Planet te bekijken.

Bekijk nu de PoP Planet prijsvoorspelling !

PoP Planet (P) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PoP Planet (P) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van P token !

Hoe koop je PoP Planet (P)?

Op zoek naar Hoe koop je PoP Planet? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt PoP Planet gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

P naar lokale valuta's

1 PoP Planet(P) naar VND
1,019.17995
1 PoP Planet(P) naar AUD
A$0.0596442
1 PoP Planet(P) naar GBP
0.0294348
1 PoP Planet(P) naar EUR
0.0336951
1 PoP Planet(P) naar USD
$0.03873
1 PoP Planet(P) naar MYR
RM0.1622787
1 PoP Planet(P) naar TRY
1.630533
1 PoP Planet(P) naar JPY
¥5.92569
1 PoP Planet(P) naar ARS
ARS$56.4574956
1 PoP Planet(P) naar RUB
3.1495236
1 PoP Planet(P) naar INR
3.4338018
1 PoP Planet(P) naar IDR
Rp645.4997418
1 PoP Planet(P) naar PHP
2.2796478
1 PoP Planet(P) naar EGP
￡E.1.8361893
1 PoP Planet(P) naar BRL
R$0.209142
1 PoP Planet(P) naar CAD
C$0.0546093
1 PoP Planet(P) naar BDT
4.721187
1 PoP Planet(P) naar NGN
55.88739
1 PoP Planet(P) naar COP
$149.53653
1 PoP Planet(P) naar ZAR
R.0.6770004
1 PoP Planet(P) naar UAH
1.6297584
1 PoP Planet(P) naar TZS
T.Sh.95.15961
1 PoP Planet(P) naar VES
Bs8.63679
1 PoP Planet(P) naar CLP
$36.63858
1 PoP Planet(P) naar PKR
Rs10.9497456
1 PoP Planet(P) naar KZT
20.298393
1 PoP Planet(P) naar THB
฿1.2602742
1 PoP Planet(P) naar TWD
NT$1.1975316
1 PoP Planet(P) naar AED
د.إ0.1421391
1 PoP Planet(P) naar CHF
Fr0.0313713
1 PoP Planet(P) naar HKD
HK$0.3009321
1 PoP Planet(P) naar AMD
֏14.8161615
1 PoP Planet(P) naar MAD
.د.م0.3605763
1 PoP Planet(P) naar MXN
$0.7230891
1 PoP Planet(P) naar SAR
ريال0.1452375
1 PoP Planet(P) naar ETB
Br5.9237535
1 PoP Planet(P) naar KES
KSh5.0035287
1 PoP Planet(P) naar JOD
د.أ0.02745957
1 PoP Planet(P) naar PLN
0.143301
1 PoP Planet(P) naar RON
лв0.1711866
1 PoP Planet(P) naar SEK
kr0.3710334
1 PoP Planet(P) naar BGN
лв0.065841
1 PoP Planet(P) naar HUF
Ft13.0709877
1 PoP Planet(P) naar CZK
0.821076
1 PoP Planet(P) naar KWD
د.ك0.01189011
1 PoP Planet(P) naar ILS
0.1266471
1 PoP Planet(P) naar BOB
Bs0.2676243
1 PoP Planet(P) naar AZN
0.065841
1 PoP Planet(P) naar TJS
SM0.3570906
1 PoP Planet(P) naar GEL
0.1053456
1 PoP Planet(P) naar AOA
Kz35.337252
1 PoP Planet(P) naar BHD
.د.ب0.01460121
1 PoP Planet(P) naar BMD
$0.03873
1 PoP Planet(P) naar DKK
kr0.2513577
1 PoP Planet(P) naar HNL
L1.0201482
1 PoP Planet(P) naar MUR
1.7823546
1 PoP Planet(P) naar NAD
$0.6735147
1 PoP Planet(P) naar NOK
kr0.3962079
1 PoP Planet(P) naar NZD
$0.0685521
1 PoP Planet(P) naar PAB
B/.0.03873
1 PoP Planet(P) naar PGK
K0.1646025
1 PoP Planet(P) naar QAR
ر.ق0.1409772
1 PoP Planet(P) naar RSD
дин.3.9527838
1 PoP Planet(P) naar UZS
soʻm461.0713548
1 PoP Planet(P) naar ALL
L3.2575803
1 PoP Planet(P) naar ANG
ƒ0.0693267
1 PoP Planet(P) naar AWG
ƒ0.0693267
1 PoP Planet(P) naar BBD
$0.07746
1 PoP Planet(P) naar BAM
KM0.065841
1 PoP Planet(P) naar BIF
Fr114.21477
1 PoP Planet(P) naar BND
$0.050349
1 PoP Planet(P) naar BSD
$0.03873
1 PoP Planet(P) naar JMD
$6.2173269
1 PoP Planet(P) naar KHR
155.5420038
1 PoP Planet(P) naar KMF
Fr16.49898
1 PoP Planet(P) naar LAK
841.9565049
1 PoP Planet(P) naar LKR
රු11.8041294
1 PoP Planet(P) naar MDL
L0.6634449
1 PoP Planet(P) naar MGA
Ar174.459285
1 PoP Planet(P) naar MOP
P0.30984
1 PoP Planet(P) naar MVR
0.596442
1 PoP Planet(P) naar MWK
MK67.2395403
1 PoP Planet(P) naar MZN
MT2.4767835
1 PoP Planet(P) naar NPR
रु5.4942378
1 PoP Planet(P) naar PYG
274.67316
1 PoP Planet(P) naar RWF
Fr56.19723
1 PoP Planet(P) naar SBD
$0.3187479
1 PoP Planet(P) naar SCR
0.5209185
1 PoP Planet(P) naar SRD
$1.491105
1 PoP Planet(P) naar SVC
$0.3388875
1 PoP Planet(P) naar SZL
L0.673902
1 PoP Planet(P) naar TMT
m0.1359423
1 PoP Planet(P) naar TND
د.ت0.11378874
1 PoP Planet(P) naar TTD
$0.2625894
1 PoP Planet(P) naar UGX
Sh134.93532
1 PoP Planet(P) naar XAF
Fr22.11483
1 PoP Planet(P) naar XCD
$0.104571
1 PoP Planet(P) naar XOF
Fr22.11483
1 PoP Planet(P) naar XPF
Fr3.98919
1 PoP Planet(P) naar BWP
P0.522855
1 PoP Planet(P) naar BZD
$0.0778473
1 PoP Planet(P) naar CVE
$3.7231149
1 PoP Planet(P) naar DJF
Fr6.85521
1 PoP Planet(P) naar DOP
$2.4887898
1 PoP Planet(P) naar DZD
د.ج5.0678205
1 PoP Planet(P) naar FJD
$0.0883044
1 PoP Planet(P) naar GNF
Fr336.75735
1 PoP Planet(P) naar GTQ
Q0.2966718
1 PoP Planet(P) naar GYD
$8.102316
1 PoP Planet(P) naar ISK
kr4.87998

PoP Planet bron

Voor een beter begrip van PoP Planet kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van PoP Planet
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over PoP Planet

Hoeveel is PoP Planet (P) vandaag waard?
De live P prijs in USD is 0.03873 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige P naar USD prijs?
De huidige prijs van P naar USD is $ 0.03873. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PoP Planet?
De marktkapitalisatie van P is $ 5.42M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van P?
De circulerende voorraad van P is 140.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van P?
P bereikte een ATH-prijs van 0.15013296267605908 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van P?
P zag een ATL-prijs van 0.029023761565933663 USD.
Wat is het handelsvolume van P?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van P is $ 1.14M USD.
Zal P dit jaar hoger gaan?
P kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de P prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:32:00 (UTC+8)

PoP Planet (P) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

