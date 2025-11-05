BeursDEX+
De live Ozone metaverse prijs vandaag is 0.00008786 USD. Volg realtime OZONAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de OZONAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Ozone metaverse koers(OZONAI)

1 OZONAI naar USD live prijs:

$0.00008785
+4.60%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) live prijsgrafiek
Ozone metaverse (OZONAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00008339
24u laag
$ 0.00008946
24u hoog

$ 0.00008339
$ 0.00008946
$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
+0.39%

+4.60%

-41.28%

-41.28%

Ozone metaverse (OZONAI) real-time prijs is $ 0.00008786. De afgelopen 24 uur werd er OZONAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00008339 en een hoogtepunt van $ 0.00008946, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De OZONAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.03447626727041513, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000030714406696367 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is OZONAI met +0.39% veranderd in het afgelopen uur, +4.60% in de afgelopen 24 uur en -41.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ozone metaverse (OZONAI) Marktinformatie

No.7157

$ 0.00
$ 55.01K
$ 175.72K
0.00
2,000,000,000
801,810,225.66
0.00%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Ozone metaverse is $ 0.00, met een handelsvolume van $ 55.01K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van OZONAI is 0.00, met een totale voorraad van 801810225.66. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 175.72K.

Ozone metaverse (OZONAI) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Ozone metaverse prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0000038634+4.60%
30 dagen$ -0.000011-11.13%
60 dagen$ +0.00002744+45.41%
90 dagen$ -0.00011939-57.61%
Ozone metaverse prijswijziging vandaag

OZONAI registreerde vandaag een verandering van $ +0.0000038634 (+4.60%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Ozone metaverse 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.000011 (-11.13%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Ozone metaverse 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,OZONAI zien we een verandering van $ +0.00002744 (+45.41%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Ozone metaverse 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.00011939 (-57.61%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Ozone metaverse (OZONAI) bekijken?

Bekijk nu de Ozone metaverseprijsgeschiedenispagina.

Wat is Ozone metaverse (OZONAI)?

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeOzone metaverse investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van OZONAI staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Ozone metaverse lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Ozone metaverse aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Ozone metaverse Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ozone metaverse (OZONAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ozone metaverse (OZONAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ozone metaverse te bekijken.

Bekijk nu de Ozone metaverse prijsvoorspelling !

Ozone metaverse (OZONAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ozone metaverse (OZONAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van OZONAI token !

Hoe koop je Ozone metaverse (OZONAI)?

Op zoek naar Hoe koop je Ozone metaverse? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Ozone metaverse gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

Voor een beter begrip van Ozone metaverse kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Ozone metaverse
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ozone metaverse

Hoeveel is Ozone metaverse (OZONAI) vandaag waard?
De live OZONAI prijs in USD is 0.00008786 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige OZONAI naar USD prijs?
De huidige prijs van OZONAI naar USD is $ 0.00008786. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ozone metaverse?
De marktkapitalisatie van OZONAI is $ 0.00 USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van OZONAI?
De circulerende voorraad van OZONAI is 0.00 USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van OZONAI?
OZONAI bereikte een ATH-prijs van 0.03447626727041513 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van OZONAI?
OZONAI zag een ATL-prijs van 0.000030714406696367 USD.
Wat is het handelsvolume van OZONAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van OZONAI is $ 55.01K USD.
Zal OZONAI dit jaar hoger gaan?
OZONAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de OZONAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Ozone metaverse (OZONAI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

