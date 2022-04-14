Ozone Chain (OZO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ozone Chain (OZO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ozone Chain (OZO) Informatie Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein. Officiële website: https://ozonechain.io/ Whitepaper: https://whitepaper.ozonechain.io/ Block explorer: https://ozonescan.io/ Koop nu OZO!

Ozone Chain (OZO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ozone Chain (OZO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 132.50M $ 132.50M $ 132.50M Hoogste ooit: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Laagste ooit: $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 $ 0.014414112181924503 Huidige prijs: $ 0.1325 $ 0.1325 $ 0.1325 Meer informatie over Ozone Chain (OZO) prijs

Ozone Chain (OZO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ozone Chain (OZO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OZO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OZO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OZO begrijpt, kun je de live prijs van OZO token verkennen!

