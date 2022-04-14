OpenZK Network (OZK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in OpenZK Network (OZK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

OpenZK Network (OZK) Informatie OpenZK Network is a revolutionary Layer 2 powered by ZK Rollup technology, seamlessly integrating ETH staking, restaking, and stablecoin rewards. Effortlessly stake and bridge your assets to unlock multi-layered rewards and lightning-fast, low-cost transactions. Experience the next evolution of DeFi, NFTs, gaming, and trading—all in one place with OpenZK. Officiële website: https://www.openzk.net Whitepaper: https://docs.openzk.net/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x737D461917CCF0fA28A52Da30672e2DdC214F0bF

OpenZK Network (OZK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor OpenZK Network (OZK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 14.25B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.85M Hoogste ooit: $ 0.0059 Laagste ooit: $ 0.000233196505601701 Huidige prijs: $ 0.0002566

OpenZK Network (OZK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van OpenZK Network (OZK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OZK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OZK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Hoe koop je OZK? Wil je OpenZK Network (OZK) toevoegen aan je portfolio?

OpenZK Network (OZK) Prijsgeschiedenis Door de OZK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van OZK Wil je weten waar je OZK naartoe gaat? Onze OZK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

