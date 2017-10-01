Orchid (OXT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Orchid (OXT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Orchid (OXT) Informatie The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system. Officiële website: https://www.orchid.com/ Whitepaper: https://www.orchid.com/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4575f41308EC1483f3d399aa9a2826d74Da13Deb

Orchid (OXT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Orchid (OXT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 49.12M $ 49.12M $ 49.12M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 997.21M $ 997.21M $ 997.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.26M $ 49.26M $ 49.26M Hoogste ooit: $ 1.0366 $ 1.0366 $ 1.0366 Laagste ooit: $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 $ 0.04663823669209175 Huidige prijs: $ 0.04926 $ 0.04926 $ 0.04926 Meer informatie over Orchid (OXT) prijs

Orchid (OXT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Orchid (OXT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OXT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OXT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OXT begrijpt, kun je de live prijs van OXT token verkennen!

Orchid (OXT) Prijsgeschiedenis Door de OXT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de OXT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van OXT Wil je weten waar je OXT naartoe gaat? Onze OXT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OXT token!

